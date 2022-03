Limitarse a mirar no es una opción: la Plataforma Alicantina por Ucrania (PAU)

Hay momentos en la vida en los que ya no valen los lamentos desde el sillón y en los que cada uno de nosotros tiene el deber moral de dar un paso adelante. Este es uno de ellos. Ucrania, un país europeo muy querido, está siendo brutalmente agredida por un vecino muy superior en capacidad armamentística y en recursos. El Derecho Internacional, tan trabajosamente elaborado y tan frágil, ha saltado por los aires y la fuerza bruta (the swords) pretende otra vez imponerse al diálogo (the words), reviviendo experiencias que creíamos superadas en nuestro entorno cercano.

Los ciudadanos alicantinos no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es el momento de que cada uno de nosotros se arremangue para actuar y para mostrar solidaridad ante el drama de millones de personas, sobre todo de los más vulnerables, los niños. Limitarse a mirar no es una opción. Vivimos una guerra que no hemos provocado pero que nos afecta directamente como ciudadanos europeos. De momento estamos en la retaguardia, y desde la retaguardia vamos a recibir a miles de europeos refugiados, compañeros heridos hasta la médula que llegan rotos habiéndolo dejado todo atrás. Aunque fue hace casi un siglo, a esta tierra le tocó ese papel y nuestros mayores aún nos recuerdan tamaña tragedia. Quién sabe si mañana volveremos a formar parte de la vanguardia … El cómo: nuestro estilo de hacer las cosas Es por ello por los que un buen número de familias alicantinas, de instituciones, de organizaciones cívicas y de empresas hemos tomado la férrea decisión de unirnos en una Plataforma Alicantina por Ucrania (PAU) para, colaborando en todo momento con las autoridades, ayudar a preparar cuanto antes la infraestructura necesaria para acoger, con carácter temporal, a las personas que lleguen masivamente a nuestra tierra huyendo del terror. A nuestros representantes hemos de exigirles que, todos a una y sin el más mínimo resquicio de antinomia, diseñen cuanto antes directrices claras y precisas. Pero la sociedad civil debe organizarse para poder identificar con claridad su misión y para acoger a los refugiados con la máxima dignidad, respeto y eficiencia. Y es por ello por lo que os pedimos que consideréis la posibilidad de que, individualmente, en familia y como asociación, os unáis a este esfuerzo colectivo. En el sitio web de la PAU (https:/pau-alicante-ucrania.org o https:/pau-alicante-ukraine.com) podéis registraros, hacer todo tipo de sugerencias y recibir cumplida información. En veinticuatro horas se han adherido al Manifiesto fundacional de la PAU miles de personas y familias y muchas más seguirán su ejemplo. Cientos de ellas han dado además un paso adelante y se han comprometido a una colaboración activa, cada una en la medida de sus posibilidades, pero sobre todo como personas y familias madrinas, es decir, acompañantes de una familia ucraniana que velan porque sus necesidades, incluyendo las emocionales, sean cubiertas de la mejor forma posible y siempre en coordinación con las autoridades responsables. Y decenas han acudido ya a solicitar su registro como familias de acogida, pues solo a ellas, lógicamente, pueden las autoridades confiarles a los menores no acompañados. El qué: la acción La PAU integra ya y coordina la acción de más de medio centenar de instituciones, organizaciones cívicas y empresas. Todas las que puedan aportar son bienvenidas porque es tiempo de sumar, sumar y sumar con la máxima eficiencia. La PAU trabaja codo con codo con las autoridades europeas, nacionales, autonómicas, provinciales y locales, a las que sirve y a las que mantiene constantemente informadas. Los primeros refugiados, fundamentalmente madres con sus hijos, están ya entre nosotros. La marea de solidaridad que ha emergido en las dos semanas de conflicto es sin duda espectacular, pero de momento solo ha llegado la punta del iceberg. Si bien somos conscientes de que la dinámica puede ser muy cambiante, un más que probable escenario es que la salida masiva y el establecimiento de cuotas en la Unión Europea conlleve la llegada a nuestra provincia de muchos miles de personas en los próximos días. Es, pues, nuestro deber cívico ofrecer nuestros brazos y nuestra inteligencia, sin reservas, para proporcionar la mejor de las acogidas. La PAU es muy consciente de que este no es un proceso de integración: las familias ucranianas volverán a sus hogares, o a lo que quede de ellos, en cuanto sea posible y deben hacerlo de manera que puedan retomar su vida diaria y sus actividades económicas sin necesidad de tener que reiniciarlas desde cero en un país que encontrarán devastado. Por lo tanto, el tiempo que estén entre nosotros debe ser máximamente aprovechado. Es fundamental que vuelvan enriquecidos, lo que sin duda nos enriquecerá a nosotros también. Cada oveja con su pareja: los que se dediquen a la empresa deben ser acogidos por las asociaciones empresariales y por los ecosistemas digitales existentes; los profesores y los alumnos universitarios, a los departamentos y a las aulas universitarias; los músicos y los estudiantes de música, a los conservatorios … La PAU seguirá dando prioridad a la colaboración con las asociaciones ucranianas de nuestra provincia. La ciudadanía ucraniana, tan relevante y tan felizmente integrada en nuestro entorno, dio un paso adelante desde el primer día y trabaja día y noche en la ayuda humanitaria y en la acogida. Ellos son nuestros sherpas, conocen el idioma y la cultura y su nivel de concienciación es máximo. Sin ellos los esfuerzos de la sociedad civil serían baldíos. Conclusión Y, por favor, no olvidemos cuatro cosas. Primero, que hay muchas otras personas necesitadas de nuestra solidaridad: siguen ahí y esta es también una oportunidad para reivindicar nuestro desvelo por ellas. Segundo, que tenemos que evitar con toda nuestra inteligencia algo muy común, el arranque de caballo y la parada de burro: esta es una tarea de largo alcance que requiere constancia y lo peor está por venir. Tercero, que habrá fracasos, como en todo empeño humano: que el árbol no nos impida ver el bosque. Cuarto, que la tropa no debería actuar por su cuenta, sino seguir atentamente las instrucciones de sus representantes. Nunca como hoy resulta tan imperativa la movilización de la sociedad civil europea y la necesidad de contar con una defensa y una política exterior común. Somos europeos y entre todos hemos de gritar un mensaje muy claro: esta guerra debe cesar inmediatamente. Ucrania es un Estado soberano y no puede ser utilizado como moneda de cambio, es un país vecino y amigo con el que compartimos desde hace muchos años intercambios personales, familiares, culturales y económicos. Estemos, pues, todos con Ucrania.