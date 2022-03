Esto no es una pipa ni Putin es comunista

La clásica afirmación que acuñara el senador USA Hiram Johnson en 1917 (I Guerra Mundial) de que “la primera víctima de una guerra es la verdad”, es verdad. También es un clásico el cuadro que pintó el surrealista Magritte en el que se ve una pipa de fumar con la leyenda Ceci n´est pas une pipe. Es verdad. ¿Qué más verdades esconde una guerra injusta que ataca indiscriminadamente a civiles (mujeres y niños entre ellos, ahora que se ha celebrado el 8M sin que hayamos escuchado un solo reproche contra Putin) iniciada por un dictador comunista contra una nación soberana, independiente y democrática? Pues negar la evidencia mayor (la guerra injusta) tratando de crear una cierta equidistancia; hacer un llamamiento a las “partes” para que esa guerra iniciada por el invasor se solucione con el eslogan “No a la guerra” mientras el invasor sigue machacándote a bombas, misiles, muerte, éxodo y destrucción; negar el derecho del pueblo invadido a que se defienda porque eso supone estar a favor de la guerra y no de la paz, aunque tu agresor viole, asesine y destruya a la población civil impidiendo corredores humanitarios; dotar a los agredidos y asesinados, a los exiliados, a las mujeres violadas, de potentes armas poéticas cargadas de futuro, pero no de armas; y, por último, cuando todas esas verdades, cuando Ceci n´est pas une pipe se hacen imposibles de defender ante la evidencia de las imágenes, negarle al líder de los agresores la ideología que ha profesado y defendido toda su vida, el comunismo, transmutándola en extrema derecha. No sé si esto es ficción o hablamos de la criminal guerra de Putin contra Ucrania. Ceci n´est pas une pipe. Intentaremos ser reflexivos y no incendiarios, aunque el único incendio que conozco lo está produciendo Putin hace ya tres semanas.

Vladímir Putin, nacido en octubre de 1952, 69 años de edad (la misma que un íntimo amigo mío al que no conozco de nada), ingresó en el KGB (servicio de inteligencia, represión, policía secreta y espionaje de la Unión Soviética, un régimen comunista) con 23 años, lo que constituye una hazaña (esta va con “h”) portentosa porque, de no acreditar con tesis doctoral tu amor comunista, no ingresarías en el servicio que durante 80 años (antes Cheka, NKVD y MGB) sostuvo a la URSS comunista a base de detenciones, torturas, asesinatos y campos de concentración (Gulag). Tras 17 años en el KGB es nombrado decano (policía político) de la Universidad de Leningrado para vigilar la fidelidad de los estudiantes con el régimen comunista de la URSS; y con Yeltsin alcanza la vicealcaldía de esa ciudad para marchar después a un Kremlin preñado de comunistas, ser nombrado primer ministro (desató la guerra de Crimea) y, por último, presidente de Rusia desde el 2000 hasta hoy (Medvedev fue presidente-títere de Putin un tiempo hasta ajustar la Constitución). Pero Putin no es comunista, ni ha militado toda su vida en el partido comunista, ni ha sostenido al comunismo en la URSS desde el KGB, ni ha declarado explícitamente su vocación comunista, ni anhela la gloria y el imperio que tuvo la URSS comunista, ni se apoya en los generales y armamento creado por la URSS, ni tiene como principales aliados a los países de extrema derecha, China, Corea del Norte, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador, entre otras joyas democráticas anticomunistas. Ni en España sus valedores son Alberto Garzón, jefe de escuadra del anticomunista PC e IU; ni las líderes de Unidas Podemos contra el Comunismo Irene Montero e Ione Belarra; ni Belarra llama al PSOE “partido de la guerra” por enviar a Ucrania unos cuantos fusiles, al tiempo que la ministra podemita habla de diplomacia de precisión con la misma precisión en la que pide que las mujeres “no vayan primorosamente arregladas”, imagino que en alusión a Yolanda Díaz. Pero Ceci n´est pas une pipe y Putin no es comunista. La guerra desatada por Putin contra Ucrania y su población civil tiene su correlato no solo en las decenas de miles de detenciones que está practicando contra pacíficos manifestantes rusos que protestan por la invasión de Ucrania, sino en la rígida censura que ha impuesto a la información condenando con 15 años de cárcel a quienes hablen de guerra, incluidos periodistas. Métodos todos ellos que aprendió el comunista Putin cuando era del KGB. Pero ahora no es comunista, sino de extrema derecha, según la extrema izquierda que gobierna en España junto a @sanchezcastejon. Esta tomadura de pelo ideológico-semántica que nos pretende imponer esa izquierda sectaria, dogmática y comunista hablando en nombre de la paz y contra la guerra sin distinguir al verdugo de la víctima, viendo a mujeres con sus bebés, niños y civiles muertos en las calles, huyendo despavoridas de una salvaje agresión de Putin sin que se hiele el corazón, me repugna hasta la náusea. Y son los herederos que en el 36 recibían con júbilo a las Brigadas Internacionales, las armas de la Unión Soviética y a sus comisarios políticos. Entonces sí, ahora no. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Qué fácil es hablar de paz asimétrica, ponerse de perfil, desde tu confortable y bien retribuido sillón ministerial mientras las violadas están en Ucrania, los asesinados están en Ucrania, los niños muertos están en Ucrania, los hospitales infantiles bombardeados están en Ucrania, los millones de huidos son de Ucrania; donde la sangre, la barbarie y el dolor caen sobre Ucrania. Pregunten por qué las mujeres ucranianas se defienden valerosas del agresor; pregunten al pueblo ucraniano por qué está dispuesto a morir antes que someterse a un tirano comunista. Se han intentado, se intentan soluciones diplomáticas y el único que las incumple es Putin. Lo peor que puede pasarle a una sociedad es estar rodeada de putrefacción ética y haber perdido el sentido del olfato. Nunca sabrá cómo huele. A más ver.