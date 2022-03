Ucrania: es una invasión, no un conflicto

Las palabras no son simplemente una sucesión de letras, un conjunto de sonidos articulados. Las palabras tienen un significado y, sobre todo, cuando se trata de sustantivos, su mera pronunciación lleva consigo la representación mental de una idea, tanto en quien emite el mensaje, como en quien lo recibe.

Es por ello por lo que la utilización de una u otra palabra no es baladí. Y muchas veces, quien elige cuál de ellas emplear tiene una clara intención de transmitir un mensaje determinado, radicalmente opuesto al que, mediante el uso de una palabra distinta, se conseguiría comunicar.

Esto es lo que está ocurriendo en el caso de Ucrania. Muchos medios de comunicación, españoles y extranjeros, y algunos políticos han hablado y, dos semanas más tarde, continúan hablando de “conflicto de Ucrania”, cuando lo que está sucediendo en dicho país dista mucho de ser un mero conflicto entre dos estados.

Pongamos un ejemplo. Si dos vecinos enemistados se pelean en el rellano de la escalera, podríamos calificar la disputa de conflicto. Pero si uno de ellos se introduce violentamente en el domicilio del otro y, sin mediar palabra, le golpea con un palo, esto ya no sería un conflicto, sino una invasión o, si se quiere, una agresión.

Así pues, el 24 de febrero de este año, cuando las tropas de la Federación Rusa se adentraron en el territorio de Ucrania y comenzaron los disparos y los bombardeos, el hasta el momento “conflicto de Ucrania” se transformó en la “invasión de Ucrania”. Y como tal debería figurar en las portadas de los medios de comunicación y en los discursos de quienes se han erigido como los representantes de los ciudadanos europeos.

Ucrania es un estado soberano. No es una parte del territorio ruso. De modo que Vladimir Putin ni puede disponer a su discreción de su país vecino ni posee poder legítimo alguno sobre sus habitantes. Los ucranianos son libres e independientes y están sometidos sólo a su Constitución y a sus leyes. Rusia, para ellos, es y debe ser algo ajeno.

Pero es que, además, la calificación de la situación como invasión y no como conflicto es esencial para poder formular y sustentar con precisión las correspondientes denuncias ante los distintos tribunales internacionales, que es exactamente lo que hace unos días anunció el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Ucrania, dijo, junto a otros países, ha iniciado una serie de procedimientos jurídicos internacionales encaminados a enjuiciar a los autores de los posibles de crímenes de agresión y de guerra que se están cometiendo en el país y, en particular, procedimientos en la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, ninguno de ellos sería posible sin el delito principal: la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania.

A día de hoy, a la vista de las circunstancias, entiendo que Rusia ha podido cometer un crimen de agresión, el cual se define por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, es decir, y para el caso que nos ocupa, a través de “la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado”.

La catástrofe, sin embargo, no acaba aquí. Las informaciones y los vídeos que nos llegan desde Ucrania muestran cómo el ejército ruso está llevando a cabo bombardeos de artillería, aéreos y ataques con misiles contra zonas residenciales de ciudades ucranianas. Y estos hechos, con el Estatuto de Roma en la mano, de resultar finalmente ciertos, podrían ser calificados como crímenes de guerra, pues entre ellos, el tratado incluye “los ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, “los ataques contra bienes civiles” o “los ataques o bombardeos de ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”.

Cuestión distinta es la posibilidad de llevar a Putin ante la Corte Penal Internacional, algo más que discutible en la medida en que ni Rusia ni Ucrania son parte del Estatuto de Roma. Y si bien es cierto que Ucrania podría firmarlo, en primer lugar, esto no ampliaría la jurisdicción de la Corte hacia el pasado y, en segundo lugar, se ha defendido que tampoco permitiría investigar a Rusia porque se exige que ambos Estados sean parte del Estatuto.

Una posible solución, como el propio señor Kuleba manifestó, sería la creación de un Tribunal especial para investigar el posible crimen de agresión (y crímenes de guerra) de Rusia contra Ucrania. Un tribunal con un funcionamiento similar al del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o el Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

En cualquier caso, esta iniciativa tendría pocos visos de prosperar en tanto no se produjera un cambio político en Rusia y Putin abandonara por fin la presidencia.

Europa ha de estar unida ante esta invasión y condenarla enérgicamente. Así pues, reitero, llamemos las cosas por su nombre y digamos alto y claro que lo que está sucediendo no es un conflicto, sino una agresión a un estado soberano, la invasión ilegítima de Ucrania.