Vivir la guerra

Se queja un amigo de que hay un exceso de información sobre la guerra. A mí me parece que no. Otra cosa es que cada noticia nos llene de pena e impotencia. Y es que hay muchas cosas que antes no eran guerra y ahora lo son, como aspectos esenciales de la economía o el futuro de la UE. La guerra es un imán que atrae con su violencia intrínseca a la realidad, de manera que casi todo lo que no es contienda se diluye en el terreno pantanoso de la confusión. Y, cada día más, habrá asuntos que se aplazarán hasta el día de la paz. Por lo demás los hay que piensan que hay exceso de guerra porque siguen sin sentirla como propia. No es una constatación moral, sino el reconocimiento de que nos falla la geografía del mundo globalizado, que ya no es solo un puzzle de países soberanos, sino otra cosa, que te puede incluir en un bando sin que unos sentimientos exacerbados nos hayan preparado para ello: vas a la guerra insensiblemente, sin manifestaciones pletóricas de victimismo o de heroicidad. La democracia actual es menos exultante que otros valores que han conducido a los pueblos al combate. Y más importante, y más difícil de defender. Comprender que aquí hay una lucha por la democracia cuesta trabajo. Sobre todo, a quienes se empeñan en comparar las democracias existentes con vanas quimeras de belleza refulgente.

Por eso se diría que estar en guerra admite dos peligros. Uno es el militarista, que incita a salir a la calle a dar vivas y mueras, pasear banderas y deshumanizar al enemigo. El otro es el de una aséptica equidistancia. El primero no abunda, afortunadamente. De la segunda clase veremos más ejemplos, desafortunadamente. Porque sabe mal esta situación en que es legítimo dar apoyo decidido a un bando, pero sospechamos que ese bando también cometerá tropelías o mentirá a los corresponsales de guerra. De lo que se trata, precisamente, es de dar un apoyo que condicione el manejo de las operaciones para evitar excesos.

Pero esta equidistancia es el resultado de uno de los males de nuestra democracia concreta: la instalación en la desconfianza. No podemos apoyar a Rusia, nos repugna su actuación, no le vemos voluntad mínima de dejar de actuar arteramente, contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Pero, a veces, pensamos que algo habrá hecho Ucrania y, ya puestos, nosotros, sus aliados. Claro que sí. Seguro que Ucrania ha cometido infinidad de errores, seguro que en sus élites hay malas gentes, seguro que hay planes de la OTAN manifiestamente mejorables y que la UE ha pecado de pasividad culpable instalada en su opulencia. Pero es Rusia quien ha invadido, quien bombardea y mata a la población civil, quien amenaza la estabilidad europea de arriba abajo. ¿Qué necesitan algunos para entender lo que ocurre? Para saber que esta es una de esas guerras que hay que ganar. Y ojalá sea en una mesa de negociaciones y cuanto antes. Porque incluso con las cesiones posibles en esa negociación, todo lo que sea asegurar la soberanía y la democracia en Ucrania y la fortaleza dialogante de la UE, será una victoria. Aunque no se cierre con desfiles. Pero no basta tener razón. Hay que ganar la guerra para que la razón se imponga.

Por eso es tan importante que Rusia se sienta sola. Rusia, en última instancia, sólo tiene una cosa a su favor: las armas nucleares. Que no es poca cosa. Pero ningún atractivo le adorna, ninguna oferta de ejemplaridad le asiste. Hacer recuento de sus aliados es bueno. Evidentemente van a cambiar alianzas: ¿en qué guerra no sucede? Y otros delincuentes se frotan las manos con petróleo o con posicionamientos geoestratégicos. Maldito mundo imperfecto. Pero esta maldición no significa que no haya grados en la imperfección. A todos nos aterra que se suspenda un seminario en Italia sobre Dostoyevski: diríase que a esto también llegan los excesos de los políticamente correcto. Pero otras rescisiones que evidencian la soledad de Rusia me parecen correctas y útiles.

Nos preocupa la rusofobia. Faltaría más. Aunque, por ahora, me preocupa más la ausencia de ucranofilia política, que no significa plegarse a los deseos del Gobierno ucraniano en materia militar. Debemos impedir palabras y actos que insulten o aíslen a los rusos que viven entre nosotros: es nuestro deber de hospitalidad. Pero quizá deberíamos ser algo menos sentimentales y decirles que nosotros también agradeceríamos que se posicionaran públicamente contra Putin y contra la cobarde agresión a Ucrania. Entiendo que muchos rusos que habitan estas tierras se sientan concernidos por su guerra, que piensen que no es el momento de hilar fino y sí, en suma, de apoyar a su patria y a su ejército, en el que, quizá, tengan familiares. Incluso entenderé que apoyen a Putin. ¿Pero dónde nos conduce eso? Nos lleva a demostrarles la superioridad ética de nuestra democracia que admite esas cosas y protegerá a las personas y sus bienes. Pero que no se nos reclame demasiado entusiasmo.

Ya he escuchado varias veces pedir que no hablemos de Rusia, sino de Putin. Y una pregunta: ¿podemos comparar a Putin con Hitler? No creo que haya una respuesta unívoca. Porque nadie se puede comparar con Hitler, porque sabemos a posteriori que su capacidad para la destrucción y su abyección moral no tienen parangón. Ni siquiera Stalin, un genocida comparable a Hitler; pero, hablando de lo que hablamos, no puede olvidarse que fue Hitler quien puso en marcha la Guerra; ello no disculpa a Stalin ni en un gramo de cada crimen que cometió, pero hace que la altura siniestra de Hitler no se haya alcanzado. Pero todo esto no dejan de ser elucubraciones. Lo importante es recordar hasta dónde era lícito hablar de Hitler o del Reich o de Alemania en septiembre de 1939. Porque en ese momento ya había suficientes voces que avisaban de las calamidades que se estaban fabricando detrás de cada ataque nazi. Me parece que las pruebas historiográficas muestran que el apoyo del pueblo alemán fue determinante para lanzarse a la hecatombe. Y que se mantuvo bastante intacto hasta el final.

¿Podemos liberar alegremente de responsabilidad al pueblo ruso, ahora? No sirve aludir a los valientes que se rebelan, que no dejan de ser un número exiguo, ni recordar la represión, que también existía en Alemania. Lo que necesitamos saber es hasta qué punto el alto mando del ejército y la masa de la sociedad rusa están de acuerdo, o no, porque eso condiciona las acciones y los mensajes. Protejamos a los rusos con todos los recursos éticos y administrativos de nuestra democracia europea, pero sin que eso se convierta en una forma alienante de equidistancia. Ayudémosles a que presionen a Putin y a sus terminales informativas y policiales. Todo esto también es solidaridad: con Ucrania y con Rusia.