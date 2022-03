L’associacionisme de les escriptores i dels escriptors

Des de mitjans del segle XIX, les diverses cultures europees han donat mostra, a través dels seus creadors, de la difícil ubicació d’aquests en el seu entorn social. Ben cert és que després de molts segles en els quals els artistes vivien sota la protecció dels governants –o en contra, segons era el cas–, els intel·lectuals van aconseguir tenir un espai propi, allunyat del poder, que permetia la lliure consecució de la seua professió. En el cas de la literatura, els escriptors –i les escriptores, a mesura que avançaren en la seua incorporació– van començar a organitzar-se en gremis o col·lectius a finals del segle XIX per a constituir, en alguns casos, autèntiques revolucions estètiques que feren avançar els models de les seues obres i, sobretot, per fer entendre a la ciutadania del seu valor reflexiu i difusor de la cultura.

Per això, és interessant partir de la pròpia experiència per a intentar explicar la complexa localització dels artistes i dels escriptors en la nostra societat actual. Així, des del 2001 soc soci de la principal entitat que agrupa la gent que escriu en català en tots els territoris que compartim la mateixa llengua: l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Valencians, illencs i principatins compartim l’experiència d’escriure en una llengua que hem heretat dels nostres progenitors i que no sempre ha tingut un desenvolupament còmode al si de la nostra societat. Tan bon punt el govern franquista va desaparéixer, el 1977 naixia una entitat de la mà d’homenots i de donasses de la nostra literatura com Joan Fuster, M. Antònia Oliver, Jaume Fuster, Tísner, Antònia Vicens o tants altres, que tenia com a principal objectiu la defensa dels interessos del col·lectiu en àmbits professionals com també davant d’altres entitats culturals públiques i privades.

Així, en aquests vint anys que en forme part, m’he sentit representat davant de les institucions culturals nacionals i internacionals i en els diferents sectors professionals vinculats a les lletres. He pogut també participar en nombrosos actes sobre l’ofici d’escriure i la divulgació de les nostres obres. S’hi ha sumat un munt d’institucions com la Institució de les Lletres Catalanes, el Consell Insular de Mallorca i, més recentment, la Institució Alfons el Magnànim. Formem part de CEDRO, l’entitat que defensa i gestiona de forma col·lectiva els drets de propietat intel·lectual de tots els qui en som socis, siguem autors o editors de qualsevol de les cultures del nostre estat. L’existència d’una associació com la nostra ha permés que siguem presents en tots els territoris que parlem alguna varietat de la llengua catalana.

Quins són els nous reptes d’una associació com la nostra? Tots els que es deriven de l’adaptació als nous temps, sense dubte, com ara fomentar el prestigi del nostre patrimoni literari, continuar defensant els drets professionals davant del repte de la difusió digital de la nostra obra i, sobretot, reforçar el contacte intergeneracional entre les noves generacions de lletraferits i els qui ens han precedit. Cal també reforçar la interacció entre els escriptors de les distintes comarques; la pandèmia ens ha aïllat cada vegada més. Per tot això, davant de les eleccions a la Presidència que l’AELC ha convocat, he rebut amb interés les propostes dels tres candidats que s’hi han presentat: Manel Alonso, Gemma Pasqual i Sebastià Portell (per ordre alfabètic). M’ha agradat molt especialment la proposta de l’única candidata de convocar un nou Congrés de Cultura Catalana (4.0) que fomente la interacció entre els professionals de la nostra cultura. Una bona manera de reflexionar sobre un món més interconnectat i dinàmic que mai. No és hora de viure del passat, sinó de reflexionar sobre les experiències i iniciar noves vies de treball col·lectiu on cada sòcia i cada soci trobe una connexió amb qui els representa. No cal recórrer a les estructures anteriors per a aportar una nova visió –una concreció de la cultura 4.0– que recupere l’esperit inicial de tantes associacions i iniciatives que van nàixer fa moltes dècades. Que guanye el millor o la millor, qui decidesquen les persones que en formen part de l’AELC, però que en tot cas siguen conscients de la necessitat d’avançar en la defensa dels nostres drets. Perquè sense una recuperació del prestigi de la nostra literatura en una societat com la nostra, continuarem vivint d’inèrcies del passat. Paraula d’escriptor associat!