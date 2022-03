Audiencia o servicio público

El debate viene de lejos. La nueva Corporación de RTVE parece tenerlo claro. En La 1, audiencia, y si tiene que ser a golpe de talonario, sea. La compra de los derechos de emisión del Mundial de Qatar, con los que mejorará in extremis los datos globales de 2022, que para finales de año se habrán tornado muy negros. En el mismo sentido anunció la compra de la emisión de los derechos de la Final de la Champions.

Eventos carísimos cuya adquisición no tiene sentido dado que los espectadores no se van a quedar sin ver puesto que siempre habrá cadenas dándose de tortas por conseguirlos. TVE debería ofrecer lo que ninguna va a dar por ella.

Por fin dio un primer paso, tímido, apostando en su prime time por un debate de análisis serio y por un programa de entrevistas sosegadas. A qué mala hora. El programa de Javier Ruiz se ha tenido que agarrar, no le quedaba otra, a la actualidad, que está que quema. De haber continuado con la escaleta de temas que tenían preparados, su audiencia, a base de 3% y 4%, era desoladora. Otro tanto ocurrió con Las tres puertas. ¿Pero a quién se le ocurrió, a estas alturas, colocar en La 1 un programa que huele por todos sus poros a formato de La 2? El sofocón de María Casado no se hizo esperar, temiendo que no le renovaran el contrato.

De este modo, La 1 vuelve a quedar como ese canal incómodo, una patata caliente con la que nadie sabe qué hacer. Finalizó La noche de los cazadores y en su lugar emitieron tres películas americanas seguidas. Amortizaron Sequía de madrugada porque no les funcionaba. La falta de rumbo de los directivos es más que preocupante.