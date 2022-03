Pactar con Vox. Normalidad democrática

El pacto al que han llegado PP y VOX en Castilla y León es tan lógico, como absurdo e incomprensible hubiera sido no conformarlo.

Cualquiera entiende que, una vez terminado el bipartidismo, los pactos son necesarios si se quiere gobernar, a cualquier nivel territorial, de modo que excluir automáticamente a determinados partidos de esos acuerdos, si el adversario no hace lo propio, significa renunciar a toda posible alternancia. Así de simple.

El PSOE, como es evidenciable, pacta con toda la izquierda, sin hacer distingos entre sus diferentes opciones, que van desde la socialdemocracia nacionalista de CompromÍs, a la izquierda incógnita de Podemos, aunque añorante del totalitarismo comunista, pasando por una IU perdida en sí misma, pero muy distante de lo que fue no ha tanto tiempo. Tampoco pone reparos y busca, a veces de forma un tanto desconcertante, acuerdos con todos los partidos nacionalistas, incluyendo a los separatistas confesos y condenados por delitos de secesión y con quienes no reprochan con firmeza el terrorismo del pasado a la vez que homenajean a los asesinos más deleznables. Con estas fuerzas, no precisamente moderadas, consigue una mayoría suficiente para gobernar. Y es legítimo hacerlo, porque legítimos son todos los partidos legales.

Estos acuerdos y esto es importante, incluyen a partidos declaradamente antisistema o anticonstitucionales que, con perfecto derecho, que lo tienen, buscan la sustitución de nuestro modelo democrático, nuestra forma de Estado y la misma integridad territorial de la nación. Pero su pretensión y lo que los caracteriza es la voluntad de alterar profundamente el sistema constitucional.

Frente a esta realidad de una mayoría que se reclama progresista, calificativo que debe ponerse en duda por esa tendencia mimética de la nueva izquierda hacia todo lo que es autoritarismo, el PSOE y demás partidos que de este modo se consideran, niegan al PP todo posible pacto con VOX, no se olvide, tercera fuerza política de España, respaldada por casi tantos votantes como la suma de los aliados del PSOE en total. Y un partido que no reniega del sistema constitucional.

En definitiva, el PSOE exige al PP que asuma ser oposición a perpetuidad y que le permita seguir en el gobierno de forma indefinida y a Sánchez, vitalicia.

Desde la racionalidad y la lógica electoral, la que mueve, no nos engañemos, a los políticos, esta petición es digna de pasar a la antología del disparate. Y asumirla o creerla, demostración de un cierto desprecio intelectual hacia una derecha a la que se desea mantener fuera de las instituciones y que lo haga, además, asumiendo la superioridad moral de quienes le vedan la posibilidad de gobernar por la fuerza absoluta de sus principios, aunque éstos sean mudables e indeterminados en su variopinta formulación.

Este discurso elemental del PSOE sería creíble y racionalmente admisible si, en lugar de limitarse a exigir la ruptura del PP con VOX, actuara del mismo modo frente a quienes no disimulan sus proyectos de disolución del modelo constitucional. Por el contrario, pacta con todos ellos, los integra en el gobierno a pesar de la desconfianza internacional que generan hacia nuestro país y acepta reivindicaciones que chocan con el ideario europeo. No es legítima esta representación escénica que, no obstante, en este mundo de lo correcto y la autocensura, lleva a muchos a callar, a decir lo contrario de lo que piensan y, no lo dudo, como queda demostrado, a votar luego a quien a cada cual le da la gana. Y ese voto debe ser interpretado como fracaso del discurso del miedo cuando el miedo es mayor para los votantes de la derecha ante la realidad de la amalgama de libertadores del pacto de gobierno.

El PSOE no es creíble. El límite a los pactos no debería ser otro que el respeto a la Constitución y al sistema. El respeto a la ley, igual para todos, objetiva y no manipulable por intereses y por personas cuyos lamentos son mera hipocresía. La ley, no el interés recubierto de dignidades aparentes; un límite objetivo, que siempre tuvieron claro el PP y el PSOE hasta un momento dado que no conviene recordar. Eso, la Constitución, debería ser de nuevo el elemento objetivo a partir del cual valorar la validez ética de los acuerdos. Y ahí, la izquierda tendría un serio problema pues este PSOE no tiene clara su posición, ni siquiera en cuestiones fundamentales y básicas.

Los extremos dependen de dónde se ponga el centro político y lo correcto y universalmente absoluto. El centro no puede trasladarse hacia la izquierda de tal modo que toda la derecha se convierta en extrema a salvo que renuncie a ser derecha y conservadora. El pluralismo es y se traduce en la permisibilidad de todos, pero a partir de un centro que permita un abanico que sirva para definir los extremos, a un lado y otro, desde una posición objetiva. Y hoy, en España, ese centro se ha colocado en lo que parece ser la izquierda y no la clásica precisamente, porque lo políticamente correcto, amalgama de estolideces y de estólidos, se ha determinado que es regla de obligado cumplimiento y norma que todos deben acatar sin oposición posible si se quiere ser digno incluso de respeto.

Mejor sería que Sánchez dedicara su tiempo a gobernar los duros tiempos que nos esperan en lugar de adoctrinarnos con lecciones de democracia. Parece que el día que se lo explicaron no estuvo en clase.