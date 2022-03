Se abrazan el PP y Vox porque son de la misma familia política. Guste o no, es lícito. A veces juegan a separarse y hacen que se enfadan. Pero no. Siempre que es necesario salen en defensa de todo lo que les une. No es poco. Uno es la derecha extrema y otro, la extrema derecha. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, en un «ejercicio de responsabilidad», tiene previsto su nuevo Gobierno con esa fusión de intereses. «Sólido y estable», dice. Es lo que buscaba. ¡Enhorabuena, señor Feijóo, con la «refundación» del PP! El partido de Abascal se prepara para presidir el Parlamento autonómico, ejercer una vicepresidencia y en tres consejerías.

Los dos grupos han venido participando en una competición a ver quién suelta la barbaridad más grande. No se diferencian mucho. A buenas horas se desmarca Casado, y no hace falta que el PSOE empuje al PP a los brazos de Vox. Conocen muy bien el camino. O una repetición electoral, ya que los socialistas no han propiciado que Mañueco gobierne solo. Ni éste lo pretendía. Es comprensible también no apoyarle en ningún sentido. Hay casos de corrupción alrededor, como el caso Perla Negra, un proceso que arranca, y ahora tendrá más fuerza para resquebrajar con mayor pulso los derechos y las libertades. Los electores eligen en las urnas, sea un retroceso democrático, la intolerancia, el elitismo o, por el contrario, cualquier avance social.

Las políticas de igualdad y de protección a la mujer o lo relativo a las personas LGTBI y trans quedan en entredicho. Huyen del adoctrinamiento ideológico los mayores expertos en adoctrinar con sus conservadores postulados. Ahora bien, un poco de sosiego, señoras y señores. Que la propiedad privada está perfectamente defendida. Quédese la población con sus precariedades, que nadie se las va a quitar.

Los líderes del Partido Popular Europeo cuestionan lo ocurrido, a lo que se une, cínicamente, un Casado muy cerca de la puerta de salida. Recuerden las grotescas actitudes del jugador vencido en su particular guerra contra santa Isabel Díaz Ayuso, otra que tal baila, y esa aparente lucha anticorrupción en su propio grupo. El líder aún del PP (digámoslo así) ha soltado antológicas y sesudas reflexiones sobre la remolacha, la carne o el azúcar. Entre otros excesos, llamó mentiroso compulsivo s Sánchez. O que «es tan ilegítimo como un presidente que comete delitos de narcotráfico». Okupa, irresponsable, incapaz, desleal o felón. No eran descalificaciones, sino «descripciones».

El presidente Sánchez lamenta que se incluya en un gobierno a Vox, pese a que él no haya hecho nada para evitarlo. Todo se convierte en una batalla verbal a ver quién consigue más adhesiones. El «pacto de la vergüenza», afirma la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Aun teniendo su razón, es lo que esperaban a fin de señalar con el dedo en esta farsa propagandística, en este negocio-espectáculo de la política que, con unos u otros comediantes, no ofrece muchos motivos para aplaudir. Se les paga con objeto de solucionar, no para buscar simplemente votos, crear titulares de prensa, colgarse medallas o enredar más las cosas a la población. Y ya ven que los problemas se complican con la agresión militar de Rusia a Ucrania y sus daños colaterales.

En la Conferencia de Presidentes autonómicos, al margen de las discrepancias partidistas, se ha acordado impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las Administraciones públicas. Naturalmente, Díaz Ayuso, siguiendo las órdenes de su mano derecha, muy derecha, Miguel Ángel Rodríguez, no ha desaprovechado la ocasión para soltar alguna de sus «ayusadas», defendiendo falsamente el hecho de acabar con la pobreza de las familias al pretender que se dediquen 20 000 millones de euros del Plan de Igualdad a paliar los efectos de la guerra en el precio de la cesta de la compra o a subvencionar los gastos energéticos.

Cada cuestión requiere sus recursos propios. ¿Propone Ayuso, por ejemplo, que se suspendan los permisos de paternidad, la corresponsabilidad para la conciliación o las guarderías públicas de 0 a 3 años? Menos electoralismo, por favor, en el que entra el prácticamente líder del PP y de la oposición, Núñez Feijóo. Algunos aprovechan cualquier contexto de dificultad e intentan que se impongan sus reaccionarias medidas habituales. ¡Enhorabuena otra vez al presidente gallego!