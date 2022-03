No fa falta insistir en la professionalitat de Juan Antonio Gisbert, ha assegut un referent en el món econòmic i polític en la Comunitat Valenciana, a més, sempre ha estat en els moments i les institucions econòmiques més significatius del país. Però cal recordar a la persona, al fester, al Judio Juan Antonio, alcoià de cor que es va acostar seriosament a la festa en un boato del capità Judio amb amics d'Alacant i del barri de Sant Blas del qual ja era fester. Però aqueix primer contacte no va quedar ací, li va picar el “cuquet” del fester, aqueix que t'espenta a participar activament en la filà.

Juan Antonio va tindre un aliat indestructible en l'Alcalde d'Alacant , Angel Luna. Angel i ell van participar activament en la festa des d'aquell moment. Va ser un individue actiu participant en les dianes, esquadres de blanc, dues esquadres de negres, inclòs una esquadra especial.

És el moment de recordar al fester, a l'amic extravertit, amic dels amics i que disfrutava dels moments agradables que ens dona la festa.

En els últims anys ja no estava en la filà Judios però mai havia perdut la seua participació en la festa i el seu coret amb la filà.

Cal pensar en els amics que van participar amb ell en l‘esquadra del 2000, aqueixos amics que cada estiu encara s'ajuntaven a recordar els moments tant especials que tenen les esquadres de negres i la unió que produeix en les persones.

Segur que Juan Antonio Gisbert hui recordaria la seua vida viscuda en les festes d‘Alcoi, els moments entranyables en la filà, incloent aquells moments viscuts amb Camilo Sesto quan venia a visitar-nos el dia de Sant Jordi.

Estimat amic, deixes grans companys en la festa i aquests et recordaran sempre. El teu amic Herminio i tants i tants, et recordaran, sobretot, aquestes festes noves que venen després d'una pandèmia. Unes festes i una filà que et trobarà a faltar.

La filà Judios, els amics festers, els amics que hem coincidit amb tu, et recorden com la persona alegre i empàtica que eres i segur que si es retrobem en un altra dimensió farem una esquadra amb la marxa “Exodo” disfrutant dels tambors i de la música.

Estimat Juan Antonio, descansa en pau en nom de tots els que t'hem conegut i sempre tindrem un colpet de café per brindar per la vida viscuda.