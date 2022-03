Del espectáculo desolador de la guerra surge la terrible paradoja de Europa que sanciona a Rusia mientras redobla la adquisición de energía que le permite a Putin seguir adelante con la agresión a Ucrania. La dependencia alemana y de otros países del gas ruso ronda los coloca en una situación imposible para aplicar medidas sancionadoras eficaces contra el genocidio. Pero el mundo es así, está cosido con plastilina. La excusa para no cortar ese hilo de manera significativa, más allá de la necesidad y del perjuicio, es que las compras de gas y petróleo son parece ser el fruto de unos contratos firmados hace tiempo y no cumplirlos supondría que las empresas estatales rusas se quedasen con la mercancía y exigiesen, además, indemnizaciones. Por lo que se ve, que un país agresor en manos de un psicópata asesino se dedique a bombardear a otro a diario hasta su destrucción no tiene la mayor importancia comparado con su capacidad para reclamar indemnizaciones por los contratos de la energía suministrada.

Sin tener asumido el discurso de la renuncia es imposible ganar una guerra, y eso lo sabe Putin, un voraz carnívoro, que tiene en frente a vegetarianos melifluos que creen que la agresión no les afecta o que, al menos, no lo hace hasta el punto del sacrificio que en el siglo pasado las democracias liberales tuvieron que afrontar para enfrentarse a la amenaza expansionista de Hitler. La mala gestión y la dependencia energética han dejado a los países con sistemas garantistas y mayormente felices en cuanto al respeto de los derechos y de las libertades a merced de los sátrapas del petróleo. No ha sido una buena idea atarse de manos y pies a esa cruel dependencia. Ahora es cuando lo estamos pagando. Para tener alguna posibilidad frente al enemigo, hay que conocerlo, saber lo podría estar dispuesto a hacer en determinadas circunstancias. Biden le aseguró a Putin que no utilizaría la fuerza militar, y este a los dos días invadió Ucrania.