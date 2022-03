Para muchísimas personas, aunque no es en absoluto exótico, pronunciar ese nombre compuesto se refiere sin duda a nuestro querido y admirado amigo, que desde ayer no está entre nosotros. A una persona que tanto ha representado para mí en las últimas décadas le debo como mínimo este pequeño homenaje. Doy por supuesto que su valía es conocida por todos. Su trayectoria en la Caja condujo a la entidad a ser una de las primeras de España por cualquier ratio que usemos de medida. Su paso por ICO, Caja Rural y la Autoridad Portuaria de Alicante son éxitos conocidos. Por mi parte, me limitaré a aportar la visión que tengo después de tantas experiencias compartidas.

Conocí a Juan Antonio cuando, de la mano de Don Francisco Oliver, accedí a la Presidencia de la Caja (entonces CAAM) de la cual Juan Antonio era Secretario General. Pero mi verdadero conocimiento empezó cuando a finales de los 80, el Conseller de Economía le ofreció la Dirección General de lo que después se ha llamado IVF. Como paso previo a aceptar pidió el “plácet” a Curro Oliver, nuestro Director General, quien no dudó un momento, a la vez que le advertía que su puesto en la Caja le estaría esperando, pues sabía que su carrera no era política Como dicen en Asturias, “si quieres conocer a un hombrín, dale un mandín.” En este caso era más que “un mandín”: de hecho era la Autoridad de referencia sobre la Caja. Durante los años en que ejerció el cargo, en casos de discrepancia, algunos graves, tuvo muy claro donde residía su lealtad. Cuando finalizó su mandato pidió reintegrarse al mismo puesto que había tenido. De esa lealtad nació nuestra amistad. Atravesamos juntos momentos realmente delicados, pero ni él ni yo quebrantamos nunca esa lealtad. A esa amistad se sumaron pronto Merche y María Teresa, de forma que, cuando yo dejé la Caja, seguimos siendo dos parejas que salíamos, viajábamos y celebrábamos o llorábamos juntos. Cuatro amigos, luego tres y ahora dos. Y aún teníamos que hablar de muchas cosas…