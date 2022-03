Tristes armas si no son las palabras

Estamos en guerra, ¿por qué no? En estos momentos también en Yemen y en otras regiones del mundo; en Atapuerca se han descubierto huesos humanos que indican que hace 400.000 de años se producían masacres entre clanes y no se respetaba ni a niños ni a mujeres, exterminio, como se está produciendo en Ucrania, como sucedió en Chechenia muy recientemente. Cuando Putin bombardea hospitales, escuelas, iglesias, infraestructuras no se trata de errores, se trata de una política muy pensada, se trata de destruir al enemigo psicológicamente, de llevarlo a pedir de rodillas una rendición incondicional. A través de la historia de la humanidad esto ha pasado muchas veces. En otros momentos se pasaba a degüello a la población, de ciudades que habían resistido, sólo sobrevivían los que podían ser vendidos como esclavos, eso sí, la esclavitud tiene un aspecto positivo...

Y hoy en España estamos en guerra, sorprendidos, pero estamos en guerra, y ya se nota las consecuencias, el aceite de girasol ha desaparecido, hay otros, soja, maíz, colza, de tan dramático recuerdo. ¿Aceite? Y el precio de la luz, los combustibles, la inflación, somos más pobres. Parece que el precio del gas y el de la luz se desvincularán en abril, España consume poco gas ruso, estamos subvencionando a alemanes, italianos, países amigos, aliados; globalización, solos no somos nada. España ha sido pionera en este asunto. Putin tiene un proyecto, recuperar los territorios perdidos cuando se disolvió la Unión Soviética, esos territorios y más, una serie de estados satélites, colonias, no sólo la Gran Rusia, Putin quiere más.