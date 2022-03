Hace poco más de un siglo el valenciano Vicente Blasco Ibáñez escribió Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Basado en la primera parte del capítulo sexto del Apocalipsis, cuando Dios lleva en su mano derecha un pergamino sellado con siete sellos. Jesús abre los primeros cuatro sellos liberando a cuatro jinetes que montan en sendos caballos blanco, negro, rojo, y amarillo que son alegorías de la gloria, la guerra, el hambre y la muerte. También se podría decir la epidemia, del COVID, claro, la crisis, el hambre, y la muerte. Esta sería otra exégesis, nos atendremos a la más tradicional no sea que el portavoz del Gobierno de Madrid se moleste porque en Madrid, dice, ni crisis, ni hambre, ni pobres ni excluidos. Sabido era cuando nuestro paisano Blasco escribía el libro que lo peor es la posguerra: más dura que la guerra, más odio, más hambre, y más muertos. Se habían quitado los sellos a los jinetes del Apocalipsis y no porque lo cuente Blasco; sino porque ya había pasado la Primera Guerra Mundial, aunque no la gran crisis del 29. Faltaba poco para la guerra civil española. Y algo más para la segunda guerra mundial. Hemos pasado, suponemos, la pandemia del COVID, no la peste, que es una antigualla, la crisis económica del 2009 y siguientes, el hambre- excepto en Madrid, perdón- y ahora Putin nos trae otra guerra mundial, está económica. A mitad del siglo XX, seis estados europeos decidieron crear la Unión Económica Europea, la Confederación Europea del Carbón y del Acero, conjuro para evitar cualquier otro enfrentamiento militar que habría supuesto una guerra atómica. El acuerdo ha funcionado, y de momento la UE parece que sigue funcionando para que continúen sin caer bombas en la mayor parte del territorio europeo. Putin el descreído converso a la ortodoxia clerical rusa ha sacado a los jinetes a dar una vuelta. El jefe Atlántico, Biden, ha prohibido toda actividad comercial con Rusia no solo de gas y petróleo Ha trabado con los bancos el comercio mundial. La situación es una crisis de oferta restringida por decisión política o empresarial cómo sucedió con el petróleo en los años 70; ahora afecta a todos los ámbitos económicos y podría producir desabastecimiento y hambre en algunas zonas del planeta si se prolonga. La prohibición del comercio con Rusia provoca aumento de precios paro y menor crecimiento o permitimos que Rusia pueda seguir financiando la guerra de Putin. Podríamos sustituir los bloques políticos del Muro de Berlín por los semi globos económicos de Ucrania. y la consiguiente reducción del comercio y la producción mundial

La reducción de la oferta en productos energéticos, petróleo y gas natural, está en el origen de la inflación, por los aumentos de precios que conlleva. Unida a la reducción posible de la demanda por los aumentos de precios que se extenderán a casi todos los sectores por el aumento general del precio de la energía. Es la inflación con recesión, simultánea. Los caballos del Apocalipsis campan a sus anchas. La incomodidad y el malestar existente durante la pandemia va tornándose en indignación, que enmascara el miedo mejor que la pandemia; pero que impide la reflexión y la sensatez. La guerra y, peor, la posguerra enturbia el río revuelto por populismos y demagogias detrás de camioneros, un sector dónde ya con Franco se camuflaba la ultraderecha sindical hasta la protesta convocada de forma oportunista y demagógica por Vox contra la subida de los precios de la luz el gas y las gasolinas este domingo coincidiendo con la movilización de las organizaciones agrarias en defensa de la agricultura, la ganadería, y la caza. El cabreo, el miedo y la indignación son fáciles de azuzar. Soltar los caballos es posible, pero recogerlos no parece igual. Tampoco Putin podrá retirar los tanques sin aparecer como derrotado. Y los caballos del Apocalipsis seguirán galopando años, todavía.