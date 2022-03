No deja de sorprenderme la naturalidad con la que todos quienes dan la cara en À Punt cumplen a rajatabla el mandato a través del cual deben decir que la Comunidad Valenciana no está formada por tres provincias sino por una serie de comarcas. Comprendo que algunos trabajadores de la casa se identifiquen con el modelo catalán, que trata de calcar lo que hacen los informativos de TV3. Lo que no me creo es que todos comulguen con ruedas de molino. Que tanto los trabajadores de los informativos como aquellos otros que son contratados a través de productoras tengan esa fe ciega en «el territori», en las comarcas, y renieguen públicamente de la palabra «provincia», como si al mentarla cometiesen una profanación. Alejándose así de una realidad meridiana. ¿Cómo se les puede comprar con tanta facilidad?

Con un 3,9% de cuota de pantalla, siendo la televisión autonómica pública menos vista de todo el Estado español, a 10 puntos de distancia de la catalana, esta decisión suena sencillamente grotesca. Es una medida desafortunada por donde se mire. Si en 2023 fuese elegido presidente de la Generalitat el alicantino Carlos Mazón Guixot, y él está convencido de que lo va a ser, la palabra «provincia» regresaría a la televisión autonómica, y de qué manera. Los trabajadores que están de acuerdo con el modelo catalán y creen en el lema «fer país», tragarían quina y se quejarían de manipulación. Pero créanme si les digo que una buena parte de los colaboradores, y ahí es adonde voy a parar, cambiarían de chip, y pasarían a hablar de «provincias» sin despeinarse. Todo es puro teatro. Al final, cuando se trata de asuntos relacionados con el bolsillo, no hay principios que valgan. Lo cierto es que À Punt en absoluto es inocente.