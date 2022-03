Eficacia y eficiencia: hacia una justicia neoliberal

De un tiempo a esta parte resulta difícil encontrar una ley relativa a la administración de justicia que no incluya en su título las palabras “eficacia” o “eficiencia”. Estos dos vocablos, además, se repiten una y otra vez en las exposiciones de motivos de la práctica totalidad de los textos legislativos, como si el legislador tuviese una obsesión enfermiza o sufriese de una angustia tan turbadora que le impidiese conciliar el sueño salvo que, durante el día previo, hubiera plasmado sobre el papel al menos uno de estos términos.

Esta “eficiente” y “eficaz” verborragia ha sido especialmente destacable en los últimos Anteproyectos que el Ministerio de Justicia ha elaborado y que, si todo marcha bien, verán la luz muy pronto.

Me refiero al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal y al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de la Justicia, los cuales, todos ellos, en palabras del Gobierno, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.

A modo de ejemplo, la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal utiliza estas palabras, en sus diferentes variantes morfológicas, hasta seis veces sólo en su primera página. A saber: “escasa eficiencia” del servicio público, que precisa tanto “de legitimidad social como de eficiencia”, “eficiencia como capacidad del sistema”, “justicia eficaz”, “condiciones de eficiencia operativa” y “servicio público eficiente”.

Dejando a un lado la escasa habilidad literaria de los redactores y su exiguo conocimiento del lenguaje, factores ambos que provocan que textos extensos, pero al mismo tiempo iterativos y carentes de contenido real, se conviertan en las normas que habrán de regir la sociedad, lo realmente preocupante radica en el significado que, en la actualidad, se confiere a la idea de eficiencia.

Cuando se habla de ésta en la administración de justicia, nadie o muy pocos piensan ya en la calidad de las resoluciones judiciales, que no son otra cosa que la respuesta de la Justicia a las demandas de la ciudadanía. Ya no importa el contenido de las sentencias. Con que contengan algo de fundamentación del caso concreto es más que suficiente. Si un juez dedica más tiempo a una resolución, si decide estudiar y buscar precedentes jurisprudenciales en las bases de datos antes de dictarla, esto significa que no llegará al número de procedimientos que, con arreglo a la estadística, debería haber resuelto durante ese mes.

La eficiencia, por tanto, tal y como está ahora concebida, nada tiene que ver con la calidad de la justicia, con el contenido de la respuesta al ciudadano, sino, y esto es lo más preocupante, sólo con la dicotomía coste-beneficio entendida en términos económicos.

De este modo, la administración de justicia se ha convertido en una gran empresa en la que el único inversor y accionista, el Estado (o las Comunidades Autónomas en aquellos lugares en los que las competencias estén transferidas), realiza estudios periódicos con la finalidad de conseguir que, mediante una inversión cada vez menor, se consiga un resultado no ya mejor, sino simplemente aceptable.

Estamos ante una administración de justicia entendida, por primera vez en la historia, en términos estrictamente económicos o, si se quiere, neoliberales, pues los conceptos de “eficacia” o “eficiencia” han pasado a formar parte de un diálogo empresarial.

No cabe duda de que la respuesta judicial no puede demorarse demasiado en el tiempo. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dijo Séneca. Pero estoy seguro de que el filósofo romano nunca se mostraría partidario de asimilar el concepto de eficiencia sólo al de rapidez y de desligar totalmente ambos del de calidad.

Una justicia eficiente es aquella capaz de solucionar, mediante la aplicación de la ley, los problemas del ciudadano. Una justicia capaz de analizar pormenorizadamente todos los casos que se le sometan para dar la mejor respuesta posible. Y si para ello hay que invertir más dinero, crear más juzgados, convocar más plazas de funcionarios judiciales, mejorar los medios materiales, se hace.

No olvidemos que España es uno de los países europeos con la ratio más baja de jueces por habitante. En concreto, 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, frente a la media europea de 17,7. Pero, por contra, nuestro país está por encima de la media europea en litigiosidad, en número de pleitos.

Eso sí, pronto se aprobarán tres leyes sobre justicia eficiente. Y repitiendo esta palabra hasta la saciedad, eficiente, eficiente, eficiente, aunque no se invierta un euro, estaremos por fin salvados y todo irá mejor.