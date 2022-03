Los precios y la guerra

La inconsistencia de un gobierno se amplifica gracias a sus inconsistentes argumentos. Uno de ellos es achacarle a Putin la subida del precio de la luz. A Putin se le pueden atribuir muchas cosas, casi ninguna buena, pero el recibo eléctrico que ya se había disparado hace un año no tiene nada que ver con el sátrapa ruso. Un jefe de Gobierno mintiendo circunstancialmente es una calamidad, al que lo hace por sistema puede que lo más conveniente sea retirarlo cuanto antes de la circulación. No se trata de calificar sino de describir, Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo, en cualquier otro momento de la historia y con una opinión pública menos dopada hace tiempo que ya habría sucumbido, víctima del precio que hay que pagar por secuestrar la verdad de una forma tan reiterada. Por resumirlo, una parte importante del incremento de la tarifa eléctrica, lo sabemos todos, radica en los impuestos. No ha sobrevenido con Putin.

Sánchez dice que no se aprovecha de la guerra pero supedita a ella la carga onerosa que tienen que pagar los españoles. Más que dramático resulta tragicómico que un presidente de gobierno se embarque en esa teoría de la reducción implicando la invasión de Ucrania como un fin devastador de las economías domésticas de este país, que se sienten desprotegidas por la inflación de precios al tiempo que las acostumbramos a sobrevivir bajo la amenaza de los tambores de guerra. Volvemos a la vieja costumbre de intentar obtener réditos o disculpas de una debacle internacional, cuando no se ha hecho gran cosa por remediar la escalada de precios. Sánchez ha tenido la pandemia y ahora la guerra, por decirlo de modo más exacto la agresión de un país a otro, para consolidar su afamada política de la resistencia echando balones fuera. No se puede culpar a todos de todo rehuyendo la responsabilidad en cada momento y en cada circunstancia.