A vueltas con la delirante situación de la sanidad pública. No me acostumbro a asistir con normalidad, como parece que sí hace la mayoría, a que gran parte de las especialidades a que me remite mi médica de cabecera tengan las agendas cerradas.

Me parece un error del sistema intolerable. Y así lo hago saber al Defensor del Pueblo, no por ningún interés personal, sino por intentar devolver un mínimo de dignidad a una Seguridad Social que, hoy por hoy, ha perdido.

Han abierto una de mis especialidades con la agenda cerrada. Entonces descubro otro problema: el de la comunicación con el paciente. Es inaudito que en plena era digital, de las redes sociales, del correo electrónico, no me lo trasladen. Un buen día me encuentro con dos llamadas perdidas de un número larguísimo en donde no me han dejado ningún mensaje. Llamo a ese número. Sale un contestador donde todas las líneas están ocupadas. Al día siguiente, por intuición, voy al Centro de Especialidades, donde me dicen que ellos no han sido, pero entran en el ordenador, y bingo, me comunican que en el Centro de Salud una de mis tres citas con las agendas cerradas ha abierto, y me la asignan. Cardiología, que es la que más me preocupa, sigue cerrada.

Estoy convencido de que, en comparación con la sanidad pública, en la medicina privada no obran ni con un 10% de su grado de displicencia a la hora de comunicar las citas a sus pacientes, ni sus pruebas, ni nada relacionado con sus historiales. Que se sienten atendidos. Durante el último año y medio, desde que perdí a mis padres, he comprobado que de Atención Primaria hacia arriba la sanidad pública sufre siniestro total.