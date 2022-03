Que se termine ya 2022

No sé si recordarán ustedes los finales de los años 2020 y 2021, en los que la mayoría de los ciudadanos, tras haber sufrido de forma incesante los efectos de la pandemia desde el mes de marzo del 2020 y la prolongación durante el año 2021 y la crisis económica y personal por la ansiedad que provocó una situación imprevisible hasta la fecha, estaban deseando en el mes de diciembre de 2020 y de 2021 exactamente lo mismo: Que terminaran dos años difíciles de olvidar para la humanidad.

De esta manera, recordarán que hace unos tres meses, en el final de año de 2021 existía una esperanza de que 2022 nos deparara un regreso a una normalidad y a la situación de esperanza que teníamos a finales de 2019 y principios del año 2020 en donde los esfuerzos estaban depositados en crecer económicamente, con muchas personas buscando empleo, otras manteniendo el que tenían, que no hubiera una subida de precios de los productos, que la gasolina se mantuviera estable, y que la paz en el mundo prevaleciera por encima de todo. Se esperaba el año 2022 con un deseo y esperanza nunca visto. Había muchas ganas de “pasar página” e iniciar una nueva época alejando los problemas.

Así, los deseos del cercano día 31 de diciembre de 2021 seguro que estaban depositados en olvidar ya el año 2021, e iniciar una nueva era en la que el COVID fuera pasando a otro plano en nuestras preocupaciones, que los avances de la ciencia y la medicina se fueron imponiendo sobre los efectos del coronavirus y que la experiencia que habíamos tenido nos hiciera más fuertes, pero también más prudentes y precavidos con un virus que no se va a ir, pero que perfectamente se puede convivir con él como otros virus como el de la gripe normal con la que hemos convivido y lo seguiremos haciendo muchos años.

Esto es lo que se denominaba la gripalización del coronavirus para convertirlo en una enfermedad más que es perfectamente curable, y ya menos mortal con los avances de la ciencia al empezar a conocer más al COVID y saber cómo atacarle, y que lo único que nos obligaba era a seguir las instrucciones que se marcan, y adoptar más medidas de prudencia como utilizar la mascarilla en los viajes, una prudente circunstancia de autoprotección que tampoco conlleva ningún sacrificio extremo que no se pueda soportar. Esa era la situación del 31 de diciembre de 2021, con muchos deseos y muchas expectativas de que 2022 fuera un año de recuperación económica y personal en cada uno de los ciudadanos.

Sin embargo, el gozo en un pozo. Porque no han pasado ni 100 días de que esos deseos se pronunciaran por muchísimos ciudadanos cuando el crecimiento del coronavirus, la inesperada guerra en Ucrania por Rusia y los problemas posteriores como la subida del precio de la gasolina, que ha conllevado lógicas quejas por el encarecimiento de los transportes y la movilidad de los ciudadanos, ha provocado una altísima preocupación acerca de dónde nos va a llevar toda esta guerra inesperada que debería pararse cuanto antes para evitar males difíciles de afrontar en una sociedad que viene ya resquebrajada por los problemas económicos del coronavirus en los dos últimos años.

En modo alguno se podía esperar a estas alturas una guerra como solución a algo. Porque el enfrentamiento y la guerra no resuelven absolutamente nada. Y lo único que ha causado es un golpe brutal con muchísimos muertos y heridos que se han producido en Ucrania, personas que lo han perdido todo, sus casas, sus bienes, a demás de sus familias. Y que no saben qué va a ser de ellos. Por ello, no les importa ahora mismo la economía, lógicamente. Les importa su vida y la de los suyos. No tienen nada y lo han perdido todo. Nunca pudieron pensar que 2022 iba a ser así para ellos. A los demás nos preocupan las consecuencias de la guerra en el orden mundial y la afectación a la economía, pero a quienes han sufrido la guerra en vivo y en directo ni la economía ni nada les preocupa, porque lo han perdido todo. Ya no tienen ni casas, ni trabajos, ni muchos de sus seres queridos que han muerto. Algo absolutamente impensable en diciembre de 2021. Y lo que es peor, es que no saben si podrán volver a su país, y a dónde. Vamos, que ahora mismo en marzo de 2022 no saben qué va a ser de ellos, ni si sus amigos y familiares que siguen allí están vivos o muertos. Menudo 2022. Quién nos lo iba a decir. Y sin saber todo esto cómo acabará o si existe la posibilidad todavía de que todo vaya a peor. ¿Es que no hemos tocado ya el suelo?...