Rehenes de unos pocos

La huelga de transportistas que amenaza con paralizar el país y provocar grandes pérdidas en la industria y el comercio ha pillado desprevenido al Gobierno por su virulencia y la negativa de los convocantes, que no se sabe a ciencia cierta quienes son, a aceptar cualquier solución que no sea que se cumplan todas y cada una de sus peticiones. Si bien el principal motivo de esta huelga, que va camino de convertirse en lo que se suele llamar una huelga salvaje debido a la ausencia de servicios mínimos, es el alza del precio de los carburantes motivado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, buena parte del problema radica también en las duras condiciones que las principales empresas de transporte de España aplican a los transportistas autónomos cuando contratan con ellos como son la de precios bajos por el servicio a realizar o la obligatoriedad de descargar la mercancía en el punto de llegada. Los agricultores que con razón se quejan del escaso dinero que reciben por sus productos deberían, en primer lugar, exigir sus reivindicaciones en sus respectivas comunidades autónomas ya que son ellas las que tienen la mayor parte de las competencias que afectan a los agricultores.

El sector del transporte en España tiene un grave problema de exceso de dependencia. En la práctica todos los objetos que nos rodean han llegado en un camión o en una furgoneta de reparto por lo que, si el precio de la gasolina sube de manera desproporcionada por una causa exógena, en este momento la guerra provocada por un sátrapa, el frágil equilibrio que existe entre los gastos y los ingresos se rompe. Se constata la necesidad de un sistema de trabajo regulado por el Estado. El problema de los camioneros responde a un mercado de trabajo donde impera la ley de la oferta y la demanda y el poder de imponer unas normas de trabajo a un precio determinado. Es decir, el sueño del liberalismo hecho realidad. Frente a ello un Estado intervencionista, tan denostado por los ultraliberales que parlotean en las tertulias televisivas a diario, podría regular las condiciones de trabajo estableciendo un sistema justo para todas las partes.

A las protestas de los camioneros se han sumado los defensores de la caza, lo que ha dado un tono cañí a las protestas. Se agradece que se hayan sumado a las manifestaciones celebradas en el centro de algunas ciudades, sobre todo en Madrid, los supuestos representantes del mundo rural subidos a caballo y con la típica vestimenta de señorito de cortijo donde llegaron 1400 autobuses pagados por las federaciones de caza de distintas comunidades autónomas (para eso sí tienen dinero). Dieron un tono festivo y de mofa que provoca que, aunque no quiera y trate de evitarlo al final le hacen hablar a uno. Hay que reconocer que a la ultraderecha de España no se le escapa cualquier oportunidad de reivindicar lo rancio y lo antiguo. La caza es, como dijo hace unas semanas el ministro de Agricultura, Luis Planas, necesaria para el control de ciertas especies y como motor económico para varias regiones de España, pero eso no significa que los cazadores puedan hacer lo que les venga en gana como si aún estuviésemos en la forma de cazar de la época franquista que tan bien retrató Miguel Delibes en su libro Los Santos Inocentes (1981). Vox está en todas las manifestaciones en las que crea pueda sacar tajada electoral. Hace unos días el líder del partido de ultraderecha dijo que no iban a dejar las calles hasta hacer caer al actual Gobierno. Olvida el caudillo de Vox que en democracia los Gobiernos los quitan y los ponen los votos de todos los españoles y no cuatro manifestantes a caballo.

Con el paro de los camioneros se repite la misma situación que ya ocurrió hace más de una década con la huelga también salvaje de los controladores aéreos. Un pequeño grupo logra paralizar a base de cometer ilegalidades un país entero por la dependencia que se tiene de ellos en una época donde todo está conectado consecuencia de las nuevas tecnologías y las ciudades super pobladas. Resulta evidente que los sindicatos tradicionales han perdido capacidad de influencia sobre los trabajadores. Más aún si se tiene en cuenta que los autónomos en España crecen cada año, lo que se llama de manera pomposa emprendimiento, no aceptando ser representados por ningún sindicato. El riesgo que existe es que la ultraderecha, como ya pasó en los años 20 y 30 en España, logre hacerse con el descontento ante situaciones económicas complicadas como la actual situación, producto de una pandemia y una guerra, para acaparar cuotas de poder.

El Gobierno de Pedro Sánchez se está enfrentado a problemas impensables en el inicio de la legislatura. La pandemia y ahora una guerra en Europa marcarán la vida de las próximas generaciones. Cómo salgamos de ambas catástrofes dependerá de los ciudadanos y no de los gobernantes. Somos los españoles los que debemos dar lo mejor de nosotros mismos y no esperar que un grupo de políticos arreglen todos los males del país.