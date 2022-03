La vieja Cámara

Escribí hace algunos años que la Cámara de Comercio de Alicante era una empresa familiar, dada la elevada tasa de duplicidad existente en aquellos momentos entre los apellidos de sus empleados y los de sus vocales y ejecutivos. Carlos Baño, uno de los dos aspirantes a presidir la institución, ha invitado a comer ahora a sus antecesores vivos y a los hijos y hermanos de sus predecesores muertos, para certificar el apoyo a su causa y escenificar que todos son una gran familia. Siempre es gratificante que te den la razón.

Los periodistas que cubren la información sobre las elecciones en la Cámara han calificado el ágape de golpe de efecto. Creo que es minusvalorarlo. En realidad, es una definición. Después de permanecer vinculado a la Cámara treinta años, los últimos como vicepresidente, Baño se presenta a estos comicios como el adalid de la regeneración y la renovación. Hasta aquí, no ha detallado a qué se refiere ni en un caso ni en el otro. Pero ahora al menos podemos deducir por dónde van los tiros: para la regeneración tiene como modelo a Eliseo Quintanilla y a Luis Esteban; y el cambio generacional es, más bien, una sucesión por herencia. No voy a juzgarlo, seguro que los principales empresarios de esta provincia han sacado ya conclusiones de lo que han visto. Otra cosa es que les importe un comino.

Algunos habrán interpretado lo de los familiares como un detalle pintoresco y otros como una burda manipulación. En todo caso, para la mayoría no habrá pasado de ser una anécdota más o menos olvidable, que es lo que es. Pero lo de sacar a los expresidentes de las catacumbas tiene inevitablemente una lectura política. Eliseo Quintanilla fue el hombre a través del cual Eduardo Zaplana intentó su primer asalto a las cajas de ahorro, antes incluso de tomar posesión de la presidencia del Consell. Salió mal. Luis Esteban, que llegó a presidir al mismo tiempo la Cámara, el Hércules y Terra Mítica, fue el “chico para todo” del PP en Alicante. Resultó peor. Ambos fueron utilizados por el mismo poder que se deshizo de ellos cuando, envueltos en mil polémicas y pasto de tribunales, ya no les servían para más. Usar y tirar. La historia no se repite, decía Mark Twain, pero a veces rima. Y aquí tenemos a Baño, dispuesto a labrarse el futuro caminando hacia atrás.