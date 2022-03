La guerra en Instagram

Se cumple un mes desde la invasión de Ucrania. El ejército ruso avanza, pero mucho más lento de lo que Putin y su Estado Mayor pensaban. Los ucranianos, defensores de su tierra, resisten bravíos las sucesivas embestidas del agresor. Y aunque las bombas, malditas creaciones humanas, siguen cayendo sobre las ciudades, la rendición, el abandono del hogar, no se contempla siquiera como una posibilidad.

Las conversaciones de paz, hasta el momento, han fracasado. Y mientras los ministros discuten, los fallecidos continúan aumentando. Járkov, Mariúpol o Jersón se han convertido en grandes extensiones de ruinas y se prevé que Kiev y Odesa sean las próximas en ser castigadas. Miles de familias han perdido sus casas y todo cuanto poseían. Han hecho las maletas, guardado en ellas lo imprescindible y emprendido el camino hacia lo desconocido, hacia el pungente exilio.

El mundo se derrumba. La civilización languidece. Y el sufrimiento, heredado del peso de la historia, regresa con fuerza y vigor para introducirse en lo más profundo de quienes creían, ilusos, que los fantasmas de la guerra no habitaban más que en los recuerdos de los viejos.

Este infierno, sin embargo, les resulta indiferente a muchos, de aquí y de allá. Y pese a que, como los exiliados, han derramado lágrimas, no han sido por la tristeza de perder el hogar o la vida de un hijo o de un padre. No. Sus lágrimas, transparentes y saladas, han caído cual cataratas sobre sus rostros por motivos muy distintos, desconocidos hasta hace poco. Motivos triviales propios de quienes nunca han conocido el horror.

Es el caso de algunas influencers de Rusia, ante la prohibición oficial de la red social Instagram por el regulador de comunicaciones del país, Roskomnadzor, que, antes de bloquear el acceso, concedió a los instagramers rusos un período de gracia de 48 horas para despedirse de la plataforma.

Olga Buzova, con sus 36 años como 36 soles, grabó un video dirigido a sus 23,3 millones de seguidores en el que se la podía ver llorando como una magdalena durante siete largos minutos. La decisión del gobierno ruso, dijo con una voz entrecortada, “le quitaba la vida y le arrebataba gran parte de su corazón y de su alma”. “No sé lo que depara el futuro”, concluyó taciturna.

La desgracia, no obstante, no acabó sólo con la vida virtual de la pobre Olga, sino también con la de otras “víctimas de la guerra” como las influencers Valeria Chekalina o Liza Lukasheva, que mostraron su martirio y desventura a través de plañideros emoticonos de color amarillo chillón. Aunque estas últimas añadieron un atisbo de esperanza a sus declaraciones, pues anunciaron a sus seguidores que seguirían peleando junto a ellos en los floridos campos de Telegram y de otras aplicaciones aún no mancilladas.

Cada loco con su tema, escribió Joan Manuel Serrat. El problema radica en que la locura de algunos roza la inhumanidad. Y prueba de ello son las declaraciones de estas tres personas, tan preocupadas por el yo, por el ego desmedido y siempre injustificado de muchos de los que habitan el falsario y adulterado mundo de las redes sociales, que ya son incapaces de distinguir el verdadero sufrimiento de la impostada obra teatral.

No sólo es droga aquello que se ingiere o se inyecta. La adicción puede revestir otras formas. Lo vemos día tras día en los medios de comunicación. Decenas de jóvenes que viven por y para su imagen en la red, que fotografían su desayuno y su comida, sus vacaciones, sus viajes, su ropa o la ausencia de ella, sus relaciones o el momento previo a irse a dormir. Y los casos de acoso en la red, el llamado bullying, que en ocasiones termina en tragedia.

Ya lo auguró Ernesto Sábato cuando habló de los niños que, más temprano que tarde, se convertirían en futuros drogados, en niños alienados, en niños tristes, en niños que mañana estarían en manos de psicoanalistas. El futuro, muy a su pesar, muy a nuestro pesar, ha llegado. Es hoy. Y se trata de un futuro donde el culto al yo ha sustituido en muchas ocasiones la noble idea de la fraternidad, que no es otra cosa que ponerse en el lugar del prójimo, de quien sufre.

Las manifestaciones de las influencers rusas, por mucho que mienten su alma, denotan que carecen de ella. Y aunque siempre he sido contrario a la prohibición y, por tanto, he de criticar esta medida, en este caso no ha sido el gobierno ruso quien, por su decisión, les ha arrebatado su alma, ya que no es posible hurtar aquello que no existe.

Ante el sufrimiento ajeno sólo cabe enarbolar la bandera de la solidaridad. Y sabremos donde actuar porque, minutos antes, habremos oído caer las bombas.