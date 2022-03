"Un negocio electoral que utiliza un imaginario nostálgico de la izquierda como mercancía y trata a los electores como vegetales" (José Cuadrado, diario el Español)

“El sanchismo, vacuo de contenido programático digno del siglo XXI, toma como ejes de su acción gubernamental un trasnochado antifranquismo sobrevenido, un republicanismo apenas disimulado, un feminismo extremo y, lo peor, sus devaneos y amistades peligrosas con los enemigos de España: neomarxistas, separatistas, y herederos de ETA. El sanchismo es una reedición, corregida y aumentada, del zapaterismo, incluso en la Economía. Sánchez no repara en disparar el gasto público y el déficit del Estado con tal de ganar adeptos, es decir, votos. Sánchez es la vacuidad política envuelta en papel para regalo. Su gobierno satisface sólo un proyecto personal: no ser, sino sentirse presidente del Gobierno, sin que su misión institucional resuelva los muchos y graves problemas que tiene España. Los frutos sanchistas ya los conocemos: polarización social, desbarajuste económico y un guerracivilismo notable”. (José Torné-Dombidau, diario Ideal)

Opiniones acerca de Sánchez hay muchas y variadas: Unas son malas y las otras peores. La última la acaba de lanzar su exsocio de gobierno, el camarada Pablo Iglesias: "No hay nada más imprudente que fiarse de Sánchez".

Bueno, quizá un psiquiatra hallara en el personaje un filón para un profundo viaje a las profundidades del cerebro humano. El personaje tiene rasgos narcisistas, sin duda, está encantado de conocerse, y probablemente su concepto de sí mismo excede con mucho a sus méritos ─eso es seguramente común a la mayoría de los políticos─.

Si repasamos su ejecutoria recordaremos su expulsión de la dirección del PSOE y su regreso ─democrático, desde luego─ tras el que no tuvo empacho en lapidar a todo el que había sido algo en aquel partido, reducir sus figuras históricas a meros figurones de un trasnochado museo y dejar el partido en manos de la señora Lastra y el señor Ábalos, de quien se deshizo algún tiempo después en circunstancias nunca aclaradas. La señora Lastra sigue ejerciendo de su alter ego en su partido, una mujer que… mejor no, mejor no comentar las bondades de semejante beldad.

Sánchez cree que es una bendición para España, que sin él este país se desharía como un azucarillo, que los obreros no tendrían vacaciones, que los funcionarios tendrían que mendigar por las calles y que los empresarios comerían niños crudos para desayunar. Sin él, desde luego, quedarían pocos cientos de españoles tras la pandemia del covid y Cataluña sería una isla independiente en medio de ninguna parte. Por eso nos obsequia con sermones propios de telepredicador, por eso dice hoy una cosa y mañana la contraria, por eso pacta hoy con unos y mañana con los contrarios, por eso se atreve a decidir, como un caudillo, la nueva estrategia española en el Magreb, sin encomendarse a dios ni al diablo y sin comentarla siquiera con sus ministros. Sí, porque él y solo él posee la razón, los demás, sus colaboradores, sus ministros, sus socios de gobierno o parlamentarios, son solo males necesarios para auparlo al puesto de privilegio desde el que regar a los españoles, qué digo, a los europeos, a los ciudadanos del mundo, con su providencial verdad, sus geniales decisiones y sus valientes estrategias, solo encaminadas al bien común.

¿Y si en medio de esta única catarsis transformadora de la sociedad española, con la izquierda convenientemente apaciguada y los sindicatos comprados con las dádivas que ellos saben bien apreciar, surgen ciudadanos normales y corrientes que se quejan de no poder llegar a fin de mes, de no poder llenar el depósito de sus camiones o encender la calefacción de sus casas?

Repitan conmigo: DE-RE-CHA EX-TRE-MA (Señora Lastra dixit). Y se acabó. Nada tan socorrido como buscar un enemigo al que culpar de todos los males que nos amenazan, porque nosotros lo hacemos todo bien. Adolf lo hizo con los judíos, Joseph con los capitalistas, Maduro con los yanquis, Mohammed VI lo hacía con los españoles… hasta que nuestro adorado líder lo ha resuelto, ¡¡¡por fin!!!

Repitan conmigo: ¡Gracias, don Pedro!