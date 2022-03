La generació de la immediatesa

L’experiència personal de tornar a la docència ha estat immillorable. Ser conscient que estàs col·laborant a formar els professionals del demà no té preu, més encara si t’adones dels canvis que han operat en aquelles persones que tens davant que van nàixer en els inicis del segle actual. Què ha canviat respecte als grups anteriors amb els quals tenia contacte? Realment, no massa, en tant que ja oferien uns trets que ja són presents en els actuals. Ben distint és si fem la comparativa amb la meua generació, la que omplia les aules universitàries en els anys vuitanta i noranta. Uns trenta anys de diferència que, sense dubte, es noten en la manera d’entendre el món i en el procediment d’aprendre. La tecnologia va entrar en les nostres vides tan bon punt ingressàvem al mercat laboral. En el cas actual, van nàixer quasi bé de la seua mà.

Diuen que una generació apareix quan es diferencia de les anteriors i de les posteriors: gran troballa! El que és cert és que els condicionants socioeconòmics i educatius formen grups humans que van perfilant l’evolució de la nostra espècie, tot i marcant diferències segons la cultura o entorn en la que es troben. Segons això, jo pertany a la Generació X, nascuts entre el 1965 i 1981, també anomenats Generació de la Clau, en tant que teníem una mínima supervisió dels adults en comparació amb generacions anteriors: les nostres mares s’havien incorporat al mercat laboral. Diuen que som el 18 % de la humanitat i que, segons alguns sociòlegs, som actius, feliços i que aconseguim un equilibri entre el treball i la vida: la sabem viure. Generalitzacions a banda –sempre he sigut un descregut en les definicions de majories–, és obvi que tenim alguna responsabilitat en la concreció del grup següent, els anomenats mil·lènics o fills dels “baby boomers” –o siga, nosaltres–, en tant que hem sigut els seus pares i, en el meu cas, professors.

El meu alumnat pertany, per tant, als darrers anys de la Generació Y, un 22 % de la població mundial. La psicòloga nord-americana Jean Twenge els anomena “Generació del Jo”, tot destacant el seu narcisisme i constant preocupació de la seua imatge externa. Twenge diferencia els “narcisistes grandiosos”, que són extravertits i tenen un comportament que busca cridar l’atenció, el poder i la dominació, dels “narcisistes vulnerables”, que són introvertits i es caracteritzen per un alt sentit de l’autoconsciència i la defensa davant de l’exterior. Hi ha dades però, que ens fan entendre els canvis produïts en el conjunt de la societat i que són provocades per l’aparició d’aquest grup humà de joves. Així, per exemple, el voluntariat arreu del món s’hi ha triplicat. Es tracta, per tant, d’unes persones que s’hi comprometen, que creuen en el sentit universal de la humanitat. És evident que han conviscut des de xicotets en una interconnexió comunicacional que no tenien les generacions anteriors.

Amb tot, de la meua experiència personal, puc destacar el plantejament de la immediatesa com un valor primordial en aquest grup humà. Formats en l’ús de les tecnologies, la font d’informació o d’execució de les seues accions es produeix a l’instant. Una comoditat que no teníem els altres, en tant que si volíem saber o conéixer, havíem de provocar un moviment físic o un ús temporal concret. Penseu, per exemple, quan volíem ampliar una informació a través de la visita a una biblioteca i els seus fons. Tot un luxe, ben cert, perquè a més de socialitzar-nos en aquells espais, apreníem el valor d’un llibre o d’un manual entre les mans. En l’actualitat, només existeix el que hi ha en la xarxa; els treballs van plens de referències virtuals –algunes sense validesa contrastada, quina llàstima–. La paciència no defineix aquesta generació: “tot ha de ser ja i, si no ho és, ho deixe, ho abandone”. La constància i la insistència no semblen estar en el seu vocabulari cognitiu. Davant d’un problema, busquen algú que els ho solucione o, senzillament, el deixen a banda. Per contra, el desig constant de deixar constància en les seues xarxes socials és l’únic element de persistència, amb una voluntat narcisista –com apuntava la psicòloga Jean Twenge– que pretén ressaltar la recepció de la seua existència. Una construcció del jo virtual que substitueix les possibles deficiències del jo real. Una mena d’avatar, corregit i ampliat, que reforça la pròpia existència. No soc partidari de les generalitzacions: no som uniformes. Però ben cert que ja fa trenta anys que vam deixar de ser alumnes i que ara som a l’altra banda. Paraula de professor!