Adiós a las casualidades

Un entendido deslizó que no me quedaba mucho para tener que cambiar de iPad puesto que acaba de cumplir seis años. Pero el que se me ha muerto es el ordenador. Y teniendo en cuenta que es de 2007, no descartaría que haya sido un francotirador de Apple. Buena es la basca.

Verte venir lo que te aguarda dentro de ese mundo solo está si acaso al alcance de nativos. Haciendo «zapping» semanas atrás me detuve un instante en un partido de Copa entre Chelsea y Chesterfield al desconocer que esta localidad tuviera un equipo en danza y provocarme el topónimo un cañonazo de recuerdos puesto que mi padre se metía entre dos y tres cajetillas diarias. De cualquier forma, la fábrica nació en Virginia ya que la famosa marca que brotó en el pueblo inglés durante el XVIII fue la del sofá Chester. Al hombre de la casa cuando éramos pequeños le daba igual el butacón que la cocina proporcionando de ese modo un rastro de pitillos sin filtros al hábitat que daba gusto. No se me ocurre por qué ninguno de los que dejó en este mundo fumó jamás. El caso, como digo, es que me quedé nada, una mínima secuencia por la curiosidad en torno al equipo enfrentado al de Abramóvich. Bien, pues al día siguiente recibí una llamada desde Chesterfield. Piensas: cómo puede ser. El móvil acumula a sus espaldas un reguero de telefonazos sin descolgar desde ciudades británicas, escandinavas y centroeuropeas de aquí te espero. Al verlos entrar es como si dieran calambre. Aseguran que al contestar pueden entrar en tu cuenta bancaria y darle un tajo guapo en el supuesto de contar con fondos. También intentan abordarte por mensajería según me advirtieron en la dirección a la que presuntamente había solicitado un paquete. Aunque, dentro de este sinvivir, lo más grande fue el tono categórico del Santander advirtiendo que «su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por motivos de seguridad» cuando nunca he trabajado con él. Ignoro qué será lo próximo, pero para fumarse encima es.