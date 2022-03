La bofetada del método Smith

Las bofetadas se reparten por todos los lados, y los mamporros mutuos forman parte de la programación nuestra de cada día. La agresividad está blanqueada, normalizada por sucia que sea. Un patoso se lleva un guantazo por cortesía de la casa. Y los espectadores ríen como si fuese parte del espectáculo o una película más de golpes. El agresor obtiene premio, es aplaudido y se emociona al sostener el Oscar. Hay variedad de atacantes y golpeados en cualquier ámbito. Culpables y víctimas que sufren las consecuencias y pagan la factura de la brutalidad en muchos sentidos.

Will Smith emplea el método Williams en el cine y consigue lo que busca. La fórmula debería emplearse, quizás, para evitar las amargas lágrimas de nuestra época. Porque más de un artista ruso también llora y padece las sanciones económicas contra Putin, que provocan a su vez un impacto devastador en la economía mundial y un plan de choque de Sánchez en España, a fin de paliar los negativos efectos de la contienda.

Teatros y festivales españoles y del mundo cancelan los espectáculos rusos o rescinden contratos. Incluso, otros se han retirado al no estar de acuerdo con las hazañas bélicas y el régimen del presidente de Rusia, que está aislada para que Putin se retracte y retire las tropas en el país vecino, tras devastarlo desde hace más de un mes.

Los artistas y las compañías viven su peor momento a nivel internacional. La destrucción en Ucrania causa estragos de toda clase, y la onda expansiva perjudica en general. Otra cuestión es la de uno de los directores de orquesta rusos más célebres, Valery Gergiev, quien iba a dirigir tres conciertos con la Filarmónica de Viena en Nueva York, pero su silencio, probablemente cómplice con su amigo Vladímir Putin, ha empujado a suprimir sus actuaciones. Así, han prescindido de él en las representaciones de la ópera «La dama de picas» en la Scala de Milán, por no condenar públicamente el ataque ruso, y ha recibido advertencias en otros lugares por idénticas razones.

Entre otras personalidades, el director Semión Bychkov sí condena la invasión rusa y se retira de la Orquesta Juvenil de Moscú, puntualizando que «aquellos individuos que se atreven a oponerse a esta guerra ponen en peligro su propia vida». La directora del moscovita Teatro Meyerhold, Elena Kovalskaya, financiado por la Federación Rusa, dimitió y dijo: «No se puede trabajar para un asesino y recibir un salario de él».

El museo de arte contemporáneo Garage, en Rusia, no abrirá sus puertas hasta que se ponga fin a esta situación. O el Centro Cultural GES-2. La soprano Anna Netrebko lamenta la guerra a regañadientes y rechaza que las figuras públicas se vean obligadas «a expresar sus opiniones políticas y condenar a su patria». No se trata de enviar a la hoguera a nadie, aunque se entienden los motivos de estas sanciones culturales. La cantante rusa se retira transitoriamente de los escenarios, ante distintas cancelaciones.

El Reino Unido pone freno a la gira del Ballet Estatal de Siberia y anula la temporada de danza del Bolshói en Londres, el próximo verano. También se rescinden contratos de artistas rusos que, aun exponiendo su rechazo a la guerra, rehúsan a retirar su apoyo a Putin. Por cierto, Disney, Warner y Sony no estrenarán sus últimas películas en Rusia. El boicot internacional incluye que cantantes y grupos internacionales anulen sus conciertos en la geografía rusa. Aquí vean el Teatro Principal de Alicante, que tenía programado el 23 de marzo a The Rusian State Ballet con «Giselle ou les wilis» y ha pospuesto este título para el 22 de septiembre con el State Ballet of Georgia.

Ahora bien, las sanciones podrían levantarse si el método Putin termina y se pone fin al triste conflicto armado. Él no es el dueño de la cultura rusa, por mucho que se sienta el amo de su país. Es una pena boicotear el arte y que la sociedad y la cultura se vean afectadas. Pero más lamentable es masacrar a inocentes, entre los que se encuentran la reconocida actriz ucraniana Oksana Shvets y el célebre bailarín de la Ópera Nacional de Ucrania, Artem Datsyshyn.

Una de las estrellas del Ballet Bolshói de Moscú, la excelente bailarina Olga Smirnova, recala en Holanda, en el Ballet Nacional Neerlandés, como fiel partidaria de que los asuntos políticos se resuelvan solo mediante negociaciones pacíficas. Sin bombas, sin bofetadas. Sin bravuconerías de matón de barrio. Ya lo ven. El virus de la violencia se contagia fácilmente. Pues eso, Will Smith.