El caso del ninot horrendo

La historia de la señora Bella y el monumento ‘horrendo’ no tiene desperdicio. Por un lado, la concejal de Podemos del Ayuntamiento de Zaragoza parece no haberse enterado a estas alturas que en público y con un micrófono delante, no se puede decir lo que se piensa. Segundo, en un acto de descortesía máxima, creyó que por el hecho de que tanto su consistorio como el alicantino estaban gobernados por sus rivales políticos, tenía bula para saltarse esta norma (de haber sido el Ayuntamiento anfitrión y el invitado de signo podemita se habría ahorrado el ‘piropo’). Pero pronto comprobamos cómo le salió el tiro por la culata, y hubo de retractarse de sus palabras.

Lo que no quiere decir que lo que verbalizó Amparo Bella no sea compartido por no pocos alicantinos, más allá de los 8.000 que forman el censo de la Fiesta de Hogueras, de una ciudad, no lo olvidemos, de 330.000 habitantes. E incluso, por foguerers autocríticos con la Festa que desean mejorarla y se atreven a expresar sus opiniones constructivas desde dentro. Cuántas veces, yendo al tuétano, he escuchado comentarios semejantes referidos a determinados monumentos fogueriles tanto de capitalinos como de comprovincianos de nuestras ciudades más representativas, que a veces no dan crédito a lo que ven. Mi curiosidad sin límites, que me llevó a ejercer de jurado hace treinta años para vivir y observar el proceso desde dentro, me permitió comprobar cómo en los corrillos se proferían comentarios similares a los de Amparo Bella, pero sin ninguna ‘mala milk’. ¿Por qué la cultura oficial alicantina ha vivido siempre tan esquinada hacia las Hogueras?

Lo más chocante ha sido ver cómo los acólitos al partido de la espontánea zaragozana lanzaban ipso facto ‘viscas’ a les ‘fogueres’.