El 23 de novembre de 2022 farà 100 anys que va nàixer l’intel·lectual valencià més important del segle XX, Joan Fuster. Nascut a Sueca (la Ribera Baixa), va fixar la seua residència al número 10 del carrer sant Josep i allí mateix va rebre la principal intel·lectualitat del país i va projectar i difondre la seua obra, el seu pensament i una mica de claror en una època fosca de la nostra història sociocultural i política. Poeta, columnista, assagista, historiador i crític de la literatura... la seua obra abasta una producció immensa que enguany toca rellegir i remirar amb les ulleres del segle XXI.

El ple del Consell i el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) van aprovar respectivament declarar el 2022 com a Any Fuster. Dues comissions respectives i una de mixta s’encarreguen de dissenyar activitats que commemoren l’efemèride. Altres institucions i associacions culturals també festejaran el centenari amb múltiples activitats que ens permetran (re)descobrir la figura d’aquest homenot. Certament, si d’alguna cosa han d’aprofitar les commemoracions dels personatges il·lustres és, d’una banda, poder revisar-ne la producció i posar-la a l’abast de tots els públics, alhora que esdevenen un aparador de les facetes menys conegudes i, per tant, estímul de noves propostes que ens permetran redimensionar-los.

Aquest és el doble plantejament que ha fet seu la comissió de la Universitat d’Alacant encarregada de dissenyar i programar les activitats que farà la nostra institució per sumar-se a les commemoracions del centenari. Aquesta comissió, encapçalada per la rectora, Amparo Navarro, com a presidenta d’honor, està formada per M. Isabel Guardiola, vicedegana de Cultura, Comunicació i Promoció del Valencià de la facultat de Filosofia i Lletres; els professors del departament de Filologia Catalana, M. Àngels Francés (també acadèmica), Antoni Maestre (subdirector del Departament) i Irene Mira; i, Ferran Isabel i Faust Ripoll, director i tècnic, respectivament, del Servei de Llengües.

Les propostes que hi ha en marxa a la nostra Universitat pivoten entre la divulgació de la figura en sentit ample i l’aprofundiment acadèmic i investigador en les distintes facetes, tant les més conegudes com les menys explorades. Dos espais físics constituiran els escenaris de les distintes iniciatives: el Campus i la Seu Universitària de la ciutat d’Alacant. El disseny d’un logo propi i d’un web específic que ens acostarà a totes les propostes (https://dfc.ua.es/va/joan-fuster/any-joan-fuster.html), juntament amb la mirada meridional sobre la figura de l’escriptor, esdevindran les marques específiques i l’aportació fonamental de la UA a l’Any Fuster.

El Campus es convertirà en un expositor dels principals aforismes que va escriure Fuster: passos de vianants i plafons en els edificis ens recordaran algunes d’aquestes sentències. Com a predecessors dels tuits actuals que són, el Servei de Llengües organitzarà un concurs de tuits inspirats en aquestes composicions. I, finalment, el dia 30 de novembre el cantant Pau Alabajos oferirà l’espectacle El tocadiscos de Fuster al Paranimf.

Els actes més acadèmics venen motivats per la voluntat de (re)mirar un Fuster vinculat a les comarques més meridionals. Arrancaran amb la Jornada ‘Fuster i el territori’ que se celebrarà el 8 d’abril a la Seu Universitària (C/ Sant Ferran, 44), organitzada juntament amb l’AVL. Hi participaran el catedràtic de literatura Enric Balaguer (UA) amb la ponència Joan Fuster: territori i país, i, coordinats per Faust Ripoll (UA), els professors M. Àngels Francés (UA), Joan Borja (UA) i Daniel Pérez Grau (UJI) reflexionaran en una taula redona sobre el tema de la jornada. Del 18 de novembre al 2 de desembre es podrà visitar a la Biblioteca de Filosofia i Lletres l’exposició itinerant ‘Joan Fuster, una vida il·lustrada’ de l’AVL; acompanyant els panells, hi haurà una altra exposició coordinada per la subdirectora BUA-Biblioteca de Filosofia i Lletres, María Victoria Játiva, en què es mostraran llibres i documents, alguns del fons documental i arxivístic de la nostra biblioteca. Durant aqueixos dies, Joan Borja incidirà en diferents aspectes de la vida i obra fusterians amb la conferència Joan Fuster: llibres i vida. Prèviament, el 24 de març, Vicent Salvador (UJI), amb la conferència ‘La poesia de Joan Fuster’, ens va fer arribar una altra faceta poc coneguda del nostre autor.

Amb totes aquestes activitats programades esperem contribuir des de la nostra Universitat i des del nostre territori a divulgar la figura d’aquest escriptor valencià i, d’altra banda, a diversificar i ampliar les mirades sobre ell. Esperem aconseguir-ho i estimular-vos en la aquesta trobada i redescoberta.