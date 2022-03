Testosterona versus endorfinas

El bofetón de Will Smith, la batalla campal entre los hinchas mexicanos de Querétaro y el Atlas o del Celta de Vigo y el Rayo Vallecano, los últimos altercados y agresiones brutales entre jóvenes y guardias jurados, o el aumento de la violencia contra mujeres y el colectivo LGTBI son solo la punta del iceberg del clima social resultante de una suma de circunstancias que están generando gran crispación social a escala global. La crisis humana y económica generada por la guerra de Ucrania, el progresivo ascenso de los partidos ultraconservadores, la pérdida de talante civilizado y dialogante en el Parlamento, la persistencia del covid, etcétera, añaden grados de ebullición a la temperatura de las relaciones humanas. A ello colaboran los regímenes pseudo democráticos donde la acción autoritaria de algunos líderes rompe las normas de la diplomacia y los acuerdos preestablecidos, y la proliferación de noticias falsas y la manipulación general de la realidad por medios virtuales dan por resultado un mundo aún más convulso y disperso en cuanto a los valores éticos y morales que se supone, dignifican el progreso y la convivencia mundial.

La reacción airada del actor Will Smith durante la ceremonia de entrega de los Oscars que ha generado un variopinto ramillete de opiniones al respecto puede servirnos para profundizar aún más sobre lo trágicamente habitual que es la violencia en la sociedad americana y por extensión e influencias, lo influyente que resulta sobre la educación popular del resto del mundo, simplemente con actos tan concretos como el que nos ocupa.

En los EEUU, donde sus ciudadanos están amparados por ley para poder comprar armas, (supuestamente para poder defenderse), donde la impronta de Trump (“¡América first!”) acuña sin fisuras la filosofía básica de todo el espectro político, y en un país donde igualmente impera el poder del dinero sobre derechos elementales como la educación o la sanidad, no es de extrañar el que un actor herido en su orgullo patriarcal propine un mamporro a un presentador por una desacertada broma.

Que tanto el uno como el otro han mostrado un comportamiento machista, es evidente. A nadie se le hubiese pasado por la cabeza montar esa escena si la broma se hubiese aplicado a la alopecia del señor consorte de una actriz distinguida por el premio, ya que en un hombre calvo se considera “normal” y varonil no usar peluca, pero la visión de una mujer sin melena resulta “poco femenino” o desagradable, y el presentador solo expresó lo que estaba en la mente de muchos de los presentes, así como en la de la audiencia en general.

Si tan brillante es en la interpretación el galardonado Smith, hubiese podido usar su facilidad oratoria para denunciar lo soez del comentario y hacer sonrojar ante el público al presentador, lo que además le hubiese reportado una gran ovación y mayor apreciación como persona, y todo sin haber tenido tan siquiera que levantarse de su asiento. Pero no, la testosterona obnubila la razón, el ego suplanta al diálogo constructivo, y acaba imponiéndose la lógica del western cinematográfico, en la que el héroe se carga al malo con un certero disparo, algo muy común en la resolución de las tramas argumentales hollywoodienses. La raíz antigua de la concepción patriarcal y machista de muchos hombres es el verdadero virus que promueve la acción rápida, irreflexiva y violenta, cuyas consecuencias padecemos luego incluso quienes no tenemos que nada que ver nada con ella. Lejos de estimular la segregación benefactora que causan de endorfinas, donde el placer y el bienestar deberían primar a la hora de establecer relaciones o un diálogo enriquecedor y constructivo, una vez más, vemos como prima la reacción del primate sobre el homo sapiens. No hay más que ver qué mundo estamos construyendo.

Por cierto, pronto estoy sintiendo la marcha de la señora Ángela Merkel del gobierno alemán. A su sucesor le ha faltado el tiempo para meterse de lleno en la guerra de Ucrania, y de declarar que subirá más aún el presupuesto para las armas.