¿Dónde has ido, sentido común?

Estamos viviendo un episodio cuanto menos sorprendente. Se trata del nadador/nadadora Lia Thomas. Resulta que la ahora mujer Lía nació hombre. Nada que objetar. Ahora se siente mujer y lo es a casi todos los efectos. Insisto, nada que objetar. Pero resulta que esta señorita tiene espalda de hombre, brazos de hombre, huesos y musculatura masculinos. Y cuando se mete en la piscina nada como un hombre. En sus años de nadador no pasaba de marcas muy mediocres, pero en la competición con las mujeres bate un récord detrás de otro y deja a sus competidoras a años luz de distancia. Recientemente una nadadora llamada Reka Grygory quedó en cuarto lugar en una competición ganada por Lía y expresó su disconformidad porque un hombre biológico le impidiera ganar la medalla de bronce. Le cayó la del pulpo en sus redes sociales, hasta el punto de que hubo de cerrarlas.

Este episodio ha generado un problema que hasta ahora no existía. Y no se trata de discriminación o de aceptación social de las personas.

Se trata tan solo de que se ha cambiado las reglas del juego y existen personas humanas que se aprovechan de cierto cambio normativo en detrimento de otras personas. Porque si se permite a los hombres que se transforman en mujeres competir con estas estamos hablando de otro deporte. Y esto parece sencillo de entender, pero produce tales roces de naturaleza políticamente correcta que la discusión se tiñe de prejuicios y sinsentidos.

Algo emparentado con esto está sucediendo en Hollywood. Lo que antes era la meca de los sueños se ha convertido en la cúspide de la corrección política. Todo se mide desde esa perspectiva, los productores saben que han de hacer películas con las adecuadas cuotas, que traten con amabilidad los temas de racismo o feminismo. No quiero pensar lo que hubiera sucedido si el señor Smith, don Willie, hubiera sido blanco…

Volvamos al principio: ¿dónde está el sentido común? ¿De verdad es razonable permitir estos agravios dentro del deporte? ¿Sustituimos los sueños por la corrección política? ¿Es necesario que cada vez que asoma uno de nuestros políticos gobernantes nos machaque con el “ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas”?

Solo se me ocurre una solución: crear una nueva categoría donde compitan las personas que antes eran varones y ahora son mujeres, porque si no el agravio para éstas es insuperable. Y que usemos los géneros lingüísticos neutros para lo que fueron creados. Y no se trata de feminismo ni de machismo. Se trata solo de sentido común. Con respecto a Hollywood… solo me gustaría que regresara a su edad dorada… pero eso se llama nostalgia, y no está bien vista.