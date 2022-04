Para quitarse el sombrero

Formando parte de «Secretos del corazón» me encuentro en la pantalla con Silvia Munt tras desvelar que sufre alzhéimer. Si Armendáriz pretende dar alcance con aquella historia al misterio de una realidad que se abre paso desde las sombras, en lo que anda empeñada ella es en trasladar con todos los medios a su alcance ese camino alejado de la ficción que la conduce de manera inexorable al enigma de la elipsis. ¡Qué vida esta!

Su sonrisa era y es contagiosa. Ocurre como con Juan Carlos Unzué quien, tras caer en manos de la Ela, permanece de gira despejando como mejor puede los tiros que la cuesta neurodegenerativa le inflige. No he conocido a lo largo de mi amplia carrera de aficionado a un tipo que encarara hasta los choques más complicados entre rivales con un semblante permanente risueño. Aunque no existen pruebas científicas es posible que lo que ambos han desprendido en sus oficios aboque en momentos así a desplegar una actitud de enorme generosidad para con sus semejantes cuando lo que te debe pedir el cuerpo es no ver a nadie y pelearte con el mundo. No parece lógico que alguien que lo haya estado desde sus años mozos vaya a entregarse a proporcionar aliento a los demás sumido en un trance de esta dimensión. ¿Verdad?

Sé por casos cercanos que una de las sensaciones más duras cuando acabas de perder a la persona que tienes al lado es dejar de oír el tintineo en la cerradura a su regreso. Y sin embargo uno de los primeros avisos de que alguien ha penetrado en el limbo que aguarda a la actriz es que, con llaves o sin ellas, atraviesas la puerta y no sabes cómo volver a dar con el paradero. Silvia Munt se perdía entre el texto que le tocaba y por eso se halla a punto de iniciar un rodaje que sirva de pauta y aliento a quienes están perdiéndose entre brumas. Y de hostia -es la semana- para toda esa plebe incapaz de valorar lo que tiene.