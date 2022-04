Cuando Diego Losada comentó que en los próximos días España entera va a «procesionar», el director de su nuevo programa En boca de todos (Cuatro, 14.00 horas) le chivó por el pinganillo que esa palabra no existe en el Diccionario de la Real Academia y que por tanto no debía usarla. Advertencia ante la que él, obediente, pidió disculpas. Pero resulta que la palabra de marras existe. Por supuesto que está aceptada en la RAE. Incluso en el que caso de que no estuviera, es tan usada por todos los medios desde hace tanto tiempo, que ya no hay quien pare su uso.

Lo que quiero decir con esto es que Diego Losada aterriza en Cuatro tan curtido después de su carrera en TVE que hay que darle libertad. La experiencia es la madre de la ciencia. Cuando un profesional se ha bregado en la televisión en directo, en los Telediarios, en La noche en 24, en España directo, y así durante casi tres lustros, nada hay mejor que dejarlo a su aire. Porque todo lo que puede aportar es bagaje del bueno, y savoir faire del que otros carecen porque no han tenido la ocasión de curtirse en tantísimas horas de vuelo. En boca de todos ha debutado en la hora maldita de Cuatro, las dos de la tarde, allí donde fracasan todos sus programas. Se estrelló Paz Padilla con su concurso. Derrapó Jesús Vázquez con el mismo First Dates que triunfa a la hora de la cena. Y de momento, el programa de actualidad, que con buen pulso presenta Diego Losada, no ha llegado al 3% y continúa por debajo de la media de la cadena. Pero el presentador ha fichado por Mediaset. ¿Cuál será finalmente su destino? Esa es la pregunta. c