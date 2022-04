El nuevo líder del PP lo era en la práctica desde que Casado se divorció del partido con la estimable ayuda de Díaz Ayuso. O se divorciaron de él los mismos que tanto le aplaudían. Núñez Feijóo ha exhibido su hoja de ruta en el reciente Congreso Nacional, después de hacer una gira turística en la que los afiliados y los barones territoriales le pusieron la alfombra de príncipe azul. ¿El grupo se ha refundado en Sevilla, o es un cambio más aparente que real? «Lo haremos bien» han dicho esgrimiendo la muleta en el ruedo andaluz. ¡Olé, Alberto!

La renovación salta a la vista. Cuca Gamarra, la misma mano derecha del exlíder, que deja el escaño y abandona la política, es la nueva secretaria general, y han desempolvado la figura de la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. No sé si se acuerdan. Recordemos que esta señora, con esa típica acritud destinada a los más precarios, criticó en 2013 a las personas que pedían ayuda social al Ayuntamiento, a fin de poder comer, y tenían alguna cuenta en las redes sociales, que «cuesta dinero». Mostró su patita popular y quiso hacer una rectificación al decir que el acceso a internet no es gratuito. Poco oxígeno para la gente de a pie, que es muy libre de elegir en las urnas a quien quiera, mientras los mejores platos se los llevan siempre otros.

Así que Feijóo refunda y recupera a antiguos dirigentes. Y González Pons aprieta el botón de «reinicio» tras la etapa de transición. Nunca desaprovechan el momento de rentabilizar el dolor de las víctimas del terrorismo al servicio de sus intereses políticos. Entre diez y quince millones de euros ha sido el impacto económico que el encuentro deja en la capital andaluza. Vale. La hostelería lo celebra en un ámbito de restricciones económicas, de volverse a apretar el cinturón. Los habituales, claro, que pagan la factura y las comilonas ajenas. Las de los que luchan por la dignidad y la justicia y defienden, cínicamente, a los más vulnerables en busca de votos. Vean la escalada de precios, la crisis derivada aún de la pandemia y de la guerra en Ucrania y el plan de choque y de recuperación del Gobierno.

En síntesis, el hambre de cambio, al que alude Feijóo, debe de consistir en plantear reformas para no cambiar nada, en relación con la vida de la mayoría, y afianzar el poder particular de los que ya lo tienen. De quienes han llegado a saborear las mieles del éxito porque han trabajado mucho más que los perdedores del barrio. Por si había alguna duda. Ahí están ellos como luchadores en contra de las causas injustas. Más bien a favor de los que las provocan. Lo que pretende el «moderado» Feijóo es forzar a Pedro Sánchez a romper con Unidas Podemos, su socio de coalición, y establecer un pacto de gobernabilidad con el PP. Para rectificar lo que se hace mal, que debe de ser todo, y que el presidente asuma los postulados «populares» a rajatabla. Es decir, deterioro de los servicios públicos, recortes y el fantasma constante de la corrupción.

El pacto hasta ahora es el firmado con UP y debe cumplirse, lo que no impide dialogar y entenderse con todo el mundo, en la medida de lo posible. La política social y la protección de las mayorías son actitudes incuestionables que el Partido Popular no puede defender aunque lo diga. Aun así, miren el impuesto a las grandes fortunas, que plantea Unidas Podemos con carácter estatal, y el rechazo del PSOE. Por lo visto, el buen gobernante es aquel que trabaja a favor de los más fuertes para que ellos, con su infinita bondad, lancen mendrugos a la población y la economía funcione de esa forma.

Naturalmente, hay distintas maneras de gobernar en lo que cabe, que para eso están algunos y los vigilantes de las altas cumbres. Si esto es así, ¿puede uno depositar la confianza, por si fuera poco, en los que generan la desesperanza de un conservadurismo que solo favorece a unos cuantos? Rajoy y Aznar son las referencias de Feijóo. Doce de los catorce ministros del Ejecutivo de Aznar, investigados, condenados o salpicados por causas judiciales. Pero Feijóo no entra en esas cuestiones. A él le interesa la bajada de impuestos. La de los que más tienen. Eso lo resuelve todo, al parecer, y beneficia al estado de bienestar con sus servicios básicos. Los peces gordos y los fulanos de los sobresueldos (vengan de donde fuere) o de las comisiones ilegales sí se forran.

La sombra de la corrupción y la falta de transparencia fueron una constante en la etapa de M. Rajoy. La oscuridad, patrocinada igualmente por Ayuso, a raíz del contrato de su hermano, que se investiga, echó a la calle a García Egea y ha puesto en la cuneta a Casado, que se ha despedido no sé cuántas veces. No se ha ido en un congreso democrático. Hace algunas semanas que lo echaron a puntapiés los suyos. Hoy sacan a hombros a alguien y mañana puede salir por la puerta de atrás. No sé si me explico.