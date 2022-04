Enseñar Filosofía

Acabó This is philosophy. ¿Por qué falló en su empeño, a pesar de la energía mostrada por Álvaro Carmona, su presentador? No es fácil explicar a los filósofos. Aunque sea un reto apasionante. Es una cuestión sobre la que harían bien en reflexionar los especialistas. Fue una apuesta seria de la productora Brutal Media.

La desconexión por parte del público, incluso de esa audiencia cautiva de La 2, modesta pero fiel (hablamos de un 1,5% que vale un potosí), la de Escala humana, Arqueomanía, Atención obras o Días de cine lo demuestra.

De ahí que haya que encender las alarmas cuando un programa con todos los elementos para gustar a esta masa crítica, como es el caso de This is philosophy, no haya convencido ni siquiera a estos espectadores exigentes.

Casi la mitad desertaron en algunos capítulos de la doce que componían la serie. Si quieren entender por qué, revisen el capítulo dedicado al empirismo, a Hume, a Locke. Sean honestos y confiesen si lo comprenden, si son capaces de interiorizar la lección. Da la impresión de que This is philosophy está dedicado a refrescar la memoria a los expertos. ¿Pero qué pasa con los demás? Resumir en veinticinco minutos tal cantidad de información, y lo que es más difícil, aludir a conceptos tan abstractos como los que se manejan en sus guiones, resulta abrumador.

Yo, que he visto todos los episodios, creía que en ocasiones me había perdido por motivos personales. Pero he constatado que la extrañeza es generalizada. No se puede abarcar tanto en tan poco tiempo. No tiene sentido invitar a especialistas internacionales para entrevistarlos y después emitir un corte de menos de un minuto. Una pena. Cómo echo de menos Pienso luego existo. Aquello sí que fue caviar del bueno.