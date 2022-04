Los lazos con la universidad

Los días 7, 8 y 9 de abril se celebran en la Universidad de Alicante las jornadas del proyecto Alumni UA, para poner en valor el talento de los egresados de la Universidad de Alicante. Para la jornada del día 8 se ha contado con El Club de las Buenas Decisiones, con el profesor José Luis Gascó al frente y conmigo misma para su organización y presentación, actuando como moderadores dos directivos de Cegos. Esta jornada del día 8 tiene como lema “Claves del éxito profesional”, y en la misma intervienen como ponentes 24 profesionales y directivos de primer nivel, para debatir sobre cuáles son las claves para el éxito profesional en el contexto actual, analizando el papel de la formación reglada como pilar para el crecimiento del talento.

Muchos de los ponentes no reconocen la actual Universidad de Alicante; yo misma fui estudiante al final de la década de los 80 y he sido testigo de una evolución continua, y por supuesto, positiva. En aquellos momentos las borregadas eran habituales y estaban permitidas, profesores y estudiantes fumaban en las aulas. Los programas Erasmus no funcionaban. No existía Internet, nada de tener materiales a través de un campus virtual, en cambio había una única fotocopiadora en lo que llamábamos el Aeroclub. Nuestro precioso campus no estaba desarrollado, aunque ya contábamos con las pintorescas pinadas. Muchos estudiantes recibíamos clases en los denominados barracones, en donde la masificación era la tónica; no existían los aularios. No había evaluación continua, nos jugábamos todo, en muchas ocasiones, a un examen al final del curso.

Hoy nuestra universidad es muy distinta de la de aquellos días. Un escenario en dónde conviven la cultura, el deporte, la docencia y la ciencia. Una universidad solidaria e internacional, competitiva y abierta, digital e inclusiva, de la que tenemos motivos para estar orgullosos. Aquella universidad en la que muchos aprendimos los rudimentos de lo que luego fue nuestra profesión, está hoy situada entre las mejores 600 universidades del mundo en el prestigioso ranking de Shangai. Teniendo en cuenta que hay más de 20.000 universidades a nivel mundial, es fácil ver que nos ubicamos entre el 3% de mejores universidades, por lo que los que estudiamos en la Universidad de Alicante debemos estar orgullosos de esta institución.

Nuestra universidad y la Universidad Pública Española, en general, es una institución prestigiosa, que ha fomentado el progreso económico y social. Al menos así lo he vivido yo y puede que muchos de ustedes. La universidad ha sido el ascensor social para muchas personas en nuestro país y en todo el mundo. Los que trabajamos en esta universidad debemos estar comprometidos en que esto siga siendo así, para nuestros jóvenes y para contribuir al progreso de nuestra sociedad. Pero con eso no basta.

El proyecto institucional Alumni UA, coordinado por la Unidad de Relaciones con la Sociedad, con Ana Laguna al frente, tiene como finalidad promover y mantener vínculos permanentes y dinámicos con las exalumnas, exalumnos, amigas y amigos de la Universidad de Alicante. Los ponentes que intervienen en la jornada del día 8 cumplen tres requisitos: son ex alumnos de la Universidad de Alicante, son profesionales de reconocido prestigio en su sector, y además se han destacado por su apoyo constante a nuestra querida Universidad. Todos los que hemos tenido el privilegio de una formación universitaria, y más si ha sido una formación en un centro público, tenemos un compromiso con la sociedad, consistente en devolver a la misma parte de lo recibido. Afortunadamente, no se trata en nuestro caso, como en otros países, de que estemos ligados a una hipoteca casi vitalicia para poder pagar el préstamo que financió nuestros estudios. Por el contrario, nuestro compromiso es mucho más abstracto, pero se concreta en ser unos buenos profesionales, poner en práctica, desarrollar y actualizar lo aprendido en la universidad y además en la colaboración en aquello que podamos con los jóvenes y su futuro, y por tanto con nuestra universidad, fomentando así el vínculo permanente entre la UA y el resto de organismos, empresas e instituciones de su entorno, que se nutren de la universidad y que a su vez deberían apoyarla.

Felicito a la Rectora, Amparo Navarro, y a todo el equipo de Alumni UA por impulsar este interesante proyecto. Agradezco de nuevo en nombre de la Universidad de Alicante, a las personas que participan en las jornadas, por conservar los lazos con su “alma mater” y les pedimos que los sigan cuidando, por el bien de nuestros jóvenes y de nuestra universidad.