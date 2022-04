El catecismo liberal

La teoría económica no proporciona una única explicación de las causas de la inflación creer que esta es siempre de la misma naturaleza contraviene la evidencia histórica y no puede llevar a soluciones eficaces ni equitativas. “La inflación que nos viene” era el título de este artículo el 4 de noviembre del año pasado había una inflación del 9,4 interanual, igual que la que estas semanas ha causado tanto escándalo. Los sectores que habían encabezado en agosto la subida de precios eran: la energía, vivienda, y el agua seguida del transporte con un 8,5 y por debajo del 2 el resto de sectores. la luz era el escándalo número uno, aunque no lo fue cuando la privatizo Aznar. Señalamos en otra ocasión que había una competencia feroz entre las energías renovables y las energías fósiles que en mi opinión estaba en el origen de la inflación; para el Partido Popular la solución era bajar impuestos bajar impuestos sin decir cuál es, ni para qué. Empresas de gas y petróleo habían limitado la producción para mantener los precios altos y subiendo.

Como todas las guerras comerciales un incremento de la demanda provoca un incremento de los precios de los bienes y servicios y de los factores que terminan provocando inflación si no hay mecanismos de equilibrio de compensación y negociación social. Al presidente Sánchez se le ha hecho un poco tarde porque la inflación se había desatado hace unos meses y la guerra de Ucrania lo que hace es agudizarla. Cuca Gamarra la portavoz de los populares mantiene su erre que erre: la solución es bajar y quitar impuestos. La teoría económica no proporciona una única explicación de las causas de la inflación. La aversión a los impuestos por las corrientes más liberales es tan visceral que resulta imposible combatirla a través de argumentos. Sin embargo, con los datos de la OCDE es fácil comprobar que los países pertenecientes a esta organización que tienen el Impuesto sobre la Renta más elevado (Suecia Países Bajos Alemania Dinamarca Reino Unido Japón Suiza Noruega o Francia) y son los que tienen el producto interior bruto per cápita más alto. Lo mismo ocurre con las tasas de paro, o la productividad. Suele decirse a menudo que comunidades como Madrid bajan impuestos y funcionan mejor, lo cual no es cierto porque sanidad, educación, y servicios sociales, las infraestructuras, las ayudas a colectivos vulnerables, incluso a empresas, las financia el gobierno central con los impuestos del Estado, qué es quién paga los servicios básicos del Estado del Bienestar. Si el Estado redujera los impuestos sobre la renta bajaría la inversión en enseñanza o en sanidad. Reducir el impuesto sobre la renta deja más dinero en las manos de los consumidores con lo que incluso puede aumentar la inflación. El primer partido de la oposición si quiere hacer una oposición rigurosa no puede limitarse a decir hay que bajar los impuestos tendría que añadir qué impuestos y qué gastos habría que eliminar. Un programa de Gobierno no se puede limitar a repetir, “hay que quitar impuestos”, la fe del catecismo liberal. Habría que decir algo sobre la limitación de los oligopolios. Las Administraciones Públicas ingresan y gastan casi la mitad del Producto Interior Bruto y en contra de lo que suele decirse cada euro que gasta cualquier administración pública produce, bajo determinadas condiciones, más de esa cantidad en renta final para toda la economía de tal forma que tiene un efecto multiplicador. La política fiscal, los presupuestos, son los que tiene en cuenta el gobierno para dirigir la economía durante el año presupuestario. Ningún gobierno puede dejar la dirección de la política presupuestaria y fiscal en manos de la oposición, como condición para pactar. El gasto público lo que hace es poner más dinero en manos de los ciudadanos; es completamente falso que el Estado lo “robe”; al contrario, pone más dinero en sus manos. Las causas de la inflación hay que buscarla en los monopolios, en la escasez real o provocada, por los mismos que encarecen los productos, servicios o factores. Reducir o eliminar impuestos elimina servicios a disposición de los ciudadanos cómo educación, sanidad, servicios sociales o incluso pensiones. Además, tiene un efecto contractivo, recesivo, en la economía. Hay que cobrar impuestos a las mayores fortunas y a las mayores rentas para que tengan un carácter redistributivo. “La gente en la cúspide, gente como yo, debería estar pagando muchos más" impuestos. Warren Buffett, uno de los tres hombres más ricos del mundo.