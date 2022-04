El turismo, sector de sectores, abandonado a su suerte una vez más, vuelve a ser la "Cenicienta" del cuento

Posiblemente haya hoteles, restaurantes, bares y cafeterías que a finales de la ya inminente Semana Santa, que arranca este domingo, pero que alcanzará su vorágine festiva a partir del jueves, cuelguen el cartel de completo. Incluso los habrá que tengan que disculparse con sus clientes por no poder darles de cenar al tener el aforo cubierto. Es lo que sucede en aquellos puentes y festivos en los que, además, acompaña el tiempo en cualquier rincón de la Costa Blanca.

Playas animadas, calles con movimiento y terrazas con un ambiente preveraniego y una facturación total de decenas de millones de euros ¿Se acabó la crisis? Pues no. Por supuesto que es más que probable que nos encontremos ante unos días muy buenos, pero el sector que sustenta 300.000 empleos necesita actividad más o menos normal los 365 días del año. Y todavía queda un trecho, y hay que llegar, a ese esperado próximo verano, estación en la que empresarios y expertos prevén y sueñan en que todo pueda mejorar ya definitivamente si Putin o el covid no la vuelven a liar. Insisto, todavía tres meses y, quizá salvo Benidorm, el resto de la Costa Blanca tiene que subir su Calvario particular en mayo y junio, aunque los días que nos esperan esta próxima semana puedan llevarnos a pensar que la pesadilla se acabó.

Por eso no se entiende que, una vez más, el Gobierno, al que se le llena la boca cuando lanza cifras y datos sobre el turismo y su importancia, se haya olvidado, de nuevo, de apoyar al sector ante el incendio social que ha provocado en España el alza de los precios. Una vez más, ni ayudas directas, ni exenciones fiscales, ni guiños con el IVA, ni nada. Algo así como el que en Madrid deben pensar que no hace falta apoyar al turismo porque hablamos de un sector que puede valérselas por su cuenta. No, las cuentas siguen salir y la deriva es peligrosa. Ni un hotel puede resistir solo con el turista del fin de semana, ni un bar con los desayunos de entre las 9 y las 11 de la mañana. Y lo peor, de esta actividad dependen muchas otras que forman parte de la cadena.

La crisis económica derivada de la pandemia del covid ha provocado que el sector turístico acumule, tras dos años durísimos, unas pérdidas de unos 10.000 millones de euros en la provincia de Alicante, lo que representa la pérdida del 70% de la actividad. Esa que desde hace un par de meses trata de restablecerse y coger ritmo de crucero. Una reducción del negocio turístico que ha tenido un impacto directo en el PIB de la provincia. De los 12.800 millones que venía aportando el turismo a los 35.000 millones del PIB, en 2020 aportó solo 3.600 millones, una pérdida de 9.200 millones, lo que ha hecho caer el Producto Interior Bruto de la provincia hasta los 25.800 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 26% menos.

Hay hoteles, operativos desde este fin de semana, que no abrían desde octubre de 2019, cuando cerraron por final de temporada y después les sorprendió la crisis del covid y la clausura general, de la que no pudieron salir ni el pasado verano. Pero hoy, Domingo de Ramos, afrontan la Semana Santa con expectación, mirando al cielo y con el objetivo de empatar, porque que nadie se crea que en Pascua alguien va a pegar un “pelotazo” e, incluso, si se acercara, la caja será para afrontar lo vivido, lo que queda y para aguantar hasta el verano. Leire Bilbao, directora de Visit Benidorm lo recordaba esta misma semana: este negocio es de 365 días al año, no de pelotazos.

Un camino complicado por la inestabilidad que ha provocado la guerra de Ucrania y que se deber recorrer sin las ayudas directas que sí se han aprobado para la industria y el trasporte (No todo el transporte. Ahí están las quejas de los ferroviarios). Esta semana, el presidente Ximo Puig ha dado un paso adelante rebajando un 10% muchas tasas autonómicas. Loable iniciativa, pero que no es suficiente sin la colaboración del Gobierno.

Cansa un poco repetirlo pero en Madrid siempre se mira hacia otro lado. Y si no, las cosas se ponen tan complicadas desde el punto de vista burocrático que las empresas turísticas se quedan fuera del reparto o renuncian a él, como ha pasado con la mayor parte de los fondos Next Generation, “vetados” para el turismo.

En lo que va de crisis, desde que en marzo de 2020 los aviones de los turistas británicos dieran marcha atrás en pleno vuelo porque el covid cerraba el turismo, los alrededor de 30 millones de euros en ayudas directas aprobadas por el Consell, 18 millones a cuenta del presupuesto del secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer, son de agradecer, pero no dejan de ser una tirita viendo cómo se desangra parte del sector.

Se lo explico. Los hoteles han soportado unos costes fijos, aun estando cerrados, de entre 30.000 y 135.000 euros mensuales, y eso los que están amortizados, porque si el empresario tiene que pagar un crédito o un alquiler es imposible aguantar. Por mucho que se ganara en 2019, un 2020 casi en blanco dejó las reservas a cero y 2021 no fue, ni con mucho, el año de la recuperación, que tampoco en este 2022 ha comenzado.

Y lo mismo sucede con el resto de la cadena del turismo: hostales, pensiones, bares, cafeterías, agencias de viajes o empresas de la llamada oferta complementaria. Los préstamos están muy bien cuando hay actividad y se pueden pagar, pero ¿quién está ahora en condiciones de afrontar una cuota mensual cuando no ha entrado ni un euro.

Turismo y hostelería son dos sectores capitales para la provincia de Alicante que han visto reducidos sus ingresos entre el 70% y el 90%. Sectores de los que no solo dependen los trabajadores directos. También panaderías, lavanderías, ascensores, cerrajeros… comercios de todo tipo (todo es turismo) con los que apenas se ha tenido un gesto más allá de los ERTE, que también se han acabado. El verano queda lejos y el turismo, desgraciadamente, sigue siendo la “Cenicienta” de una historia en el que la provincia se la juega. Y todo no se arregla rebajando a la mitad el precios de los bonos de viaje del TRAM, ni frotándose las manos con las cajas que se puedan realizar esta próxima semana.

Posdata: por cierto, volumen no siempre es sinónimo de rentabilidad, y máxime en la coyuntura actual, en la que muchas empresas se conforman con empatar y seguir con las puertas abiertas. Se espera, no obstante, una buena Semana Santa. Brotes verdes en primavera.