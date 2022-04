¿Dónde la geriatría?

Si la memoria no me traiciona (últimamente, debido a mi edad, se atreve a hacerme guiños), habrán transcurrido, ¿tres, quizás cuatro años? desde que tuve la oportunidad de hablar con la consejera de Sanidad doctora Ana Barceló Chico. Le expuse, muy brevemente, la situación de la población mayor en Alicante. La consellera, interesada en el tema, me pidió una tarjeta “para llamarle a usted lo antes que pueda”.

Hasta hoy. Dice la noticia, que lanza INFORMACION en su página 10 (deben ser palabras de la responsable de Sanidad): “Reforzamos las estructuras, recursos y personal del sistema sanitario para que pueda responder mejor a los retos actuales y los emergentes, tanto relativos a la Atención Primaria, como a…” Barceló cree haber concluido. Además, dice la representante de la Sanidad Universal, que estas plazas… “serán ocupadas por médicos de familia, enfermería, auxiliares administrativos y profesionales de trabajo social”. Y en este momento de lectura, nos quedamos mirando al cielo. Porque, la consellera, sigue en otro mundo, ajeno al que vivimos en la actualidad, quiero decir, año 2022. Y no será porque no se le avisó. Un servidor de ustedes pensaba que, la pandemia habría puesto en alerta a todas las fuerzas vivas de la sanidad regional, dada la incidencia de afectados entre los más ancianos, muchos recuperados a la vida, otros que han tenido que emigrar hacia esa Comunión de los Santos de la que hablamos los cristianos. Al menos, haber notado la necesidad de girar la vista hacia la población de más de setenta años que, en vez de extinguirnos, nos vamos encontrando más fuertes y con más ganas de vivir. Ya, de momento, mi catedrático de Patología Medica, ha tenido a bien cumplir 108 años, en plenas condiciones físicas y mentales. Claro que hablamos de Granada, ciudad donde la Geriatría se encuentra más desarrollada. A lo que iba. La población, sobre todo en nuestra comunidad, envejece a marchas forzadas y somos territorio receptor de viejos de toda Europa. Mas, de los (escasos) refuerzos que Sanidad prevé, ¡ni un solo geriatra! Al menos, ¡al menos!, no se preguntan sus señorías: ¿Qué es eso de los “geriatras”? ¡Bueno -dirán algunos-, es que la medicina general puede hacerse cargo de los viejos! A pesar de la opinión, desgraciadamente generalizada, de que somos la población que “atasca” la asistencia en los consultorios. Son, somos, los que demandamos más, los que tenemos más problemas, los que… los que… etc. Y, encima, somos una generación que vive mejor, y con más capacidades, que la anterior o la anterior de la anterior. Tampoco se me va de la cabeza, que hace aguas a marchas forzadas, que desde el año 1978 los siete geriatras que componíamos, por libre, la “guerrilla” reivindicadora de una geriatría publica, hablábamos de la necesidad de promover un apoyo especializado al mayor en los Centros de Salud a cargo de especialistas en geriatría. Este que escribe tuvo ocasión de “crear”, en 2001, un área de atención al anciano en el centro de salud de San Blas, que funcionó cuatro años y muy bien gracias a la enfermería. O bien, la experiencia del doctor José Gregorio Muñoz-Duque en el centro de salud de San Vicente II. ¡Han pasado cincuenta años! Treinta, desde que en 1992 escribiera el capítulo “Planificación asistencial básica al anciano en el medio urbano”, en el tomo XI, de un extenso dosier de más de doce. Libro, promovido por la Generalitat, bajo el título genérico: “La Comunitat Valenciana en l’Europa Unida”. Editado por la Presidencia de la Generalitat Valenciana con ISBN número: 84-482-0645-2. Veinte desde mi experimento en San Blas. Y, pasados los años y la pandemia y serenados los ánimos, seguimos igual, ignorando a la geriatría como fundamento de la atención sanitaria. Algunos podrán contestarme que sí existen los geriatras: en Valencia claro. Queremos decir: médicos especialistas en Geriatría o médicos diplomados en Medicina Geriátrica, por la Sociedad Española de Geriatría y/o licenciados en enfermería geriátrica. Es este el precepto fundamental para desarrollar y optimizar, por ejemplo, la terapia farmacológica en pacientes con tratamientos crónicos, con especial atención a personas polimedicadas. Para impulsar la visita domiciliaria en las personas en situación compleja, clínica o social. Fomentar la valoración integral de personas con enfermedades crónicas incluyendo factores familiares y sociales. Tengo entendido que en Alicante y Provincia existe un geriatra en el Hospital de San Vicente y otro en el Hospital de Denia. Y, ¿eso es todo?