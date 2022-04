Los aficionados a la música barroca estamos de suerte. A pesar de que la Orquesta y Coro de RTVE, en su abono anual, apenas programa este tipo de género musical en su abono, siempre suele incluir alrededor de las fechas de semana alguna obra que dé una alegría a sus incontables fieles. Después, con su impasible frialdad, y sin hacer excepciones, los programadores de TVE la sitúan con escuadra y cartabón donde menos molesta, a las ocho de la mañana del sábado y el domingo. Es lo que va a ocurrir esta semana, donde después de bastante tiempo sin echarnos a la boca este tipo de delicatesen, La pasión según san Juan de Bach será emitida en dos partes en sendas sesiones de sábado y domingo.

Para que constatemos hasta qué punto la música clásica ha sido apeada de los buenos hábitos de consumo de nuestra sociedad, incluso en estas fechas de religiosidad popular, resultó muy significativo que cuando el TVE dio a conocer este año su nota de prensa con el avance de contenidos de la programación extraordinaria por la Semana Santa, se le pasó por completo destacar la inclusión de este concierto. Como si contar con esta maravilla de Bach no fuese tan relevante como volver a emitir Quo Vadis o Ben-Hur. No sé qué pensará Arturo Morales, director de programas de música clásica en la casa, persona cabal donde las haya, pero ante tanta tropelía y falta de sensibilidad, da la sensación de que nuestro reino no es de este mundo. Que hemos saltado varias generaciones y nos hemos quedado esquinados sin que nadie nos comprenda. En fin, espero que algún inadaptado lo disfrute. Es la primera vez que se emite en Alta Definición, en versión de la Orquesta de RTVE.