Libros o terrazas

Tres fueron las lectoras que se congregaron en la presentación de la novela ‘Humo’ de José Ovejero’ durante la 52 edición de la Feria del Libro. Me lo creo a pie juntillas porque yo mismo pasé los días siguientes a escuchar a los mismos escritores que entrevista cada semana Óscar López en ‘Pagina 2’ y me encontré el Espacio Séneca vacío. Justo debajo del mural de la provincia que pinto Gastó Castelló en 1949 tenían lugar las intervenciones, y enfrente, las sillas vacías, que los técnicos iban quitando en función de las necesidades para aparentar menos fracaso. Así vi, en familia, a Javier Pérez Andújar, Marta Sanz, Luisgé Martín y Daniel Gascón, por poner algunos ejemplos.

Ojo, que esto no significa que haya que atribuir ninguna culpa a la organización ni a la concejalía de Cultura, que preparó todo el evento con esmero en un lugar adecuado. La acústica, a diferencia de otros eventos, era buena. Álex, el chico que pacientemente durante dos años nos tomó la temperatura a los asistentes a la entrada del Teatro Principal, estuve al quite para que todo saliera perfecto. A la empresa organizadora no hay que echarle nada en cara. Si acaso, a los alicantinos, que prefieren las tapas y el terraceo a conocer a un escritor de primera fila que les cuente sus filas.

En este sentido es curioso que cuando se trata de autores locales, sí saben llevarse sus fans. Lo hizo Mariano Sánchez Soler, un martes que llovía, llenando el aforo para presentar su antología de relatos ‘Recuento general’. Del mismo modo que lo hizo fuera de la feria Pepe Calvo Morell llevando a más de cien personas a la Sede de la UA en la presentación de ‘Un jardín flotante’ justo en las mismas fechas que la Feria.