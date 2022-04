Procesiones políticas

Tras recibir latigazos y burlas le crucificaron con su corona de espinas. Le traspasaron el costado con una lanza y al tercer día resucitó. Ha vuelto a ocurrir. Pero los dirigentes del género humano, que no parece que sean muy humanos, no se redimen. La paz y la justicia no relucen, y sí destacan la hipocresía, los santurrones y los intereses mercantiles por encima de todo, para que siga este orden (o desorden) establecido.

Las procesiones han terminado, pero los desfiles políticos continúan. La nueva plataforma que pretende impulsar la ministra y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, necesita un consenso amplio, entre las distintas corrientes, si aspira a tener una buena representatividad y ser una alternativa a la izquierda del PSOE, que pueda contribuir al buen funcionamiento democrático y a una mayoría de progreso social. Sánchez piensa en una alianza con ella para después de las próximas elecciones generales, y se desmarca, al menos aparentemente, de una fórmula entre los socialistas y el PP. Por ahora, el Ejecutivo de coalición sigue sólido pese a las inclemencias del tiempo. Puede afectar de alguna manera que Ada Colau y Mónica Oltra formaran parte de la foto que se hicieron junto a Yolanda Díaz. La alcaldesa de Barcelona asume en calidad de investigada lo relativo a «las subvenciones no sujetas a concurso que el Ayuntamiento concedió a entidades próximas a su partido Catalunya en Comú». La denuncia fue presentada por la opaca Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática con el influjo de los que buscan frenar cualquier avance o el proceso de remunicipalización de la gestión del agua en la Ciudad Condal y su área metropolitana. ¿Prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias? Se verá. Esas entidades, por cierto, ya eran beneficiarias de subvenciones, antes de que Ada Colau llegase a la alcaldía. Y hubo una similar querella que la Fiscalía archivó al no encontrar indicios de irregularidades de tipo penal. Algunos intentan crucificar y lanzar ofensas siempre. Por otro lado, la vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, indica, en lo que se refiere a la investigación por los abusos sexuales que sufrió una menor tutelada a manos de su exmarido, condenado por esos hechos, que sus afirmaciones «tienen un soporte documental». ¿Presunto encubrimiento? En general, más de lo mismo. Batallas partidistas y magnificaciones principalmente. Artificiales acorralamientos y peticiones de dimisión como plato habitual cada vez que hay excusas. Volviendo a señalar a Yolanda Díaz, la madre de la nueva reforma laboral consensuada con los agentes sociales, cabe decir que la tasa de contratos indefinidos sube tras la tendencia a la precarización y a la temporalidad desde hace más de cuarenta años, circunstancia reforzada con la anterior reforma de M. Rajoy, así como los empleos eventuales aumentan de duración. En definitiva, los primeros pasos para la transformación de la cultura empresarial y ofrecer un impulso a los derechos de los trabajadores. No está mal la carta de presentación que puede exhibir Díaz pensando en el presente y futuro de su, no expuesta formalmente en sociedad, plataforma política. No vale bajar impuestos y emplear las tijeras. Devaluar los servicios públicos y los salarios como proponen las fuerzas conservadoras. Que aporten más los que más tienen. El FMI mostró agrado por la reforma laboral y reclama un plan de consolidación fiscal que despierte confianza en los inversores (dueños de la vida ajena), o la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuya reforma «no garantiza su sostenibilidad y recorta el crecimiento de España». ¿Se quiere un sistema asistencial de subsistencia y fomentar los planes privados? La pérdida de poder adquisitivo caldea los ánimos de los pensionistas, que se movilizan con cierta periodicidad a fin de defender pensiones dignas y la revalorización de acuerdo con el IPC real, además de rechazar recortes y que se garantice el carácter público del sistema. Los crucificados suelen ser siempre de la misma condición.