Carta abierta a la agrupación socialista de Alicante

Esta carta abierta es para la Agrupación Socialista de Alicante y, principalmente, para su secretario general Miguel Millana. El 2 de febrero el secretario general ejerció su libertad de expresión en una entrevista publicada en este Diario INFORMACIÓN sobre el resultado de las primarias socialistas para liderar el PSPV de la provincia de Alicante. Expresó su opinión sobre el resultado de las votaciones y sobre los logros para la Provincia de Alicante del ganador, el compañero Alejandro Soler, en su etapa de diputado. Pues igual que tú, yo también ejerzo mi libertad de expresión dentro del derecho fundamental recogido en nuestra Constitución.

Podría opinar sobre tus logros para la agrupación y para la ciudad de Alicante, pero no voy a opinar públicamente de tu trabajo. Aunque sí, me pregunto si tu rentabilidad política para la agrupación y ciudadanos en general vale los más de 70.000 euros anuales que cobras. Imagino que esta cifra es correcta ya que no he visto ningún desmentido tuyo a esta noticia aparecida en el Diario INFORMACIÓN del 6 de noviembre de 2021.

No opino públicamente de tu trabajo, pero sí de tu forma de tratar a los afiliados socialistas que cuestionan el funcionamiento de la agrupación. Un secretario general debe respetar todas las ideas y corrientes constructivas de todos los afiliados, y que sean en beneficio del partido, aunque propongan un modelo alternativo de agrupación al tuyo. Y por supuesto que respetar no implica aceptar, pero sí escuchar y debatir entre compañeros. Cuando tú no respeta al afiliado de base ni al compañero Alejandro Soler elegido democráticamente, pues no es de extrañar que pierdas el respeto que se merece todo secretario general. Te escudas en reglamentos internos para negar la entrada a la casa del pueblo de un grupo de socialistas que sólo pretenden debatir ideas socialistas. Aun suponiendo que tengas los reglamentos de tu parte, que tampoco voy a discutir en público, avisar con escaso tiempo a los afiliados, que habían solicitado la reunión en la agrupación con una semana de antelación, y sí, dar la orden de cerrar la sede para impedirles la entrada, demuestra tu bajo perfil para desempeñar la secretaría general. Esta situación dio lugar a que diez afiliados se encontraron con la puerta de la agrupación cerrada sin saber el por qué, y tirados en la calle como apestados por segunda vez.

Media hora de espera, antes de reunirnos en un bar próximo, dan para mucho enfado y mucha imaginación. Esta situación parece sacada del guion de una película de Berlanga, de otros tiempos y de otros regímenes políticos. Aun estando la puerta cerrada, te imaginas perfectamente el interior de la agrupación porque lleva muchos años funcionando con la misma oscuridad y soledad. La penumbra no deja ver qué se trama en el interior. Aun siendo una primera planta, el aspecto es de cueva o de caverna. Aunque retiro lo de cueva, porque no es la de Alí Babá. Pero sin duda es una caverna, podría ser la caverna de Platón. La falta de luz no es casualidad porque distorsiona la realidad y cumple su propósito de no cuestionar los mensajes y decisiones de la dirección. Dentro de la oscuridad está el modelo de agrupación y zona de confort de Miguel Millana. Esta caverna necesita abrir la puerta y ventanas de par en par, para que la luz del día entre y abra los ojos de sus moradores y se convierta en la verdadera casa del pueblo. Entonces la agrupación socialista de Alicante descubrirá la realidad de la calle y las necesidades de la sociedad alicantina. Sin duda, el modelo de agrupación de Miguel Millana está caduco, es calcado al mito de la caverna de Platón.