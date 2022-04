Una tasa que rechaza el propio Puig y que ya desgasta la imagen de la Costa Blanca

Adaptar el modelo turístico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convertir los destinos en completamente inteligentes aplicando las nuevas tecnologías, avanzar en el turismo inclusivo y en la cualificación profesional para desterrar por fin la idea de que el día a día del sector esté basado en una política de bajos precios y salarios precarios. Estas fueron las líneas maestras que avanzó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a finales de febrero de 2020, a pocos días de que la pandemia del covid enterrase al sector en dos largos años de travesía del desierto, en la flamante Estrategia del Turismo de la Comunidad Valenciana hasta 2025. ¿Su objetivo? Consolidar un cambio de modelo y resituar, tanto en el mercado nacional como internacional, a un sector, ya maduro, que debe aterrizar en la nueva economía y competir en calidad, y no en precios, con otros destinos. De la posibilidad de una tasa turística, ni media palabra. ¿Por qué no es capaz entonces ahora de cerrar la polémica en la que le han envuelto sus socios?

Dos años después y amago tras amago de sus socios en el Botànic, Podemos y Compromís, formación esta última de la que forma parte destacada una consellera, que lo mismo mira hacia otro lado cuando se trata de llenar de agua la Albufera de Valencia con agua que en su día veníaal Medio o Alto Vinalopó, o que disfruta de un zumo de naranja, dándole igual si es valenciano o sudafricanio, la tasa ya está negro sobre blanco.

Un nuevo impuesto, inoportuno, en el que no cree ni el propio jefe del Consell, maniatado por sus socios, que rechaza el sector, que rechazan el 90% de los alcaldes de los municipios turísticos, y que, incluso, es hasta posible que nunca se aplique. Sin embargo, con solo citarla, ya provoca daño a la imagen de la Costa Blanca para desesperación de Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, y el único que parece es consciente en el Botànic de la importancia de este motor económico.

No hace ni diez días, en pleno puente de la gran Semana Santa de este año, la prensa británica, sobre todo la que tiende a distorsionarlo todo, ya anunciaba que el próximo verano sería más caro viajar a Benidorm y eso sin tener aún la tasa. ¿Desgaste reputacional? ¿Riesgo de que aún sin tasa perdamos turistas? ¿Por qué seguir con esta iniciativa que parece condenada al fracaso y, a bote pronto, solo puede cobrarse, incluso, algún voto?

Quizá un turista de Liverpool o de Burgos no vaya a dejar de venir, ¿o sí?, a un hotel de la provincia porque al pagar la factura el recepcionista le diga aquello de que me debe usted 30 euros más porque su estancia está gravada -eso si no se los cobra en metálico y sin recibo nada más llegar como le pasó a este que escribe en Roma hace unos meses-, pero, ¿tiene sentido castigar al sector turístico con un nuevo impuesto cuando, precisamente, el hotelero es uno de los más regulados de la Comunidad? Un sector que, ahora mismo, además, ha vuelto a demostrar su solidaridad, esta vez con el pueblo ucraniano alojándoles en los hoteles gratis o a precios de temporada baja, como lo hizo durante los meses duros de la pandemia cediendo instalaciones.

Partiendo, además, de la base de que el turista que se aloja en un hotel de Barcelona o Paris no es el mismo que el que elige la Costa Blanca, zona en la que el euro se pelea hasta el último céntimo, y más ahora con la inflación disparada, resulta desolador escuchar los planteamientos de cargos públicos, que, sin embargo, no han movido un dedo para denunciar, por ejemplo, que el sector lleva financiando el turismo del IMSERSO desde hace diez años con los precios congelados.

Hoteles, apartamentos reglados, casas rurales… que reciben la visita de los inspectores de turno para supervisar sus instalaciones al milímetro, cuando, día tras día, tienen que pelear con la presión de los turoperadores (si quieres clientes en invierno modérate con los precios en verano) o ver cómo el vecino, las multimillonarias plataformas de alquiler, publicitan alojamientos que todavía hoy escapan a todo tipo de control. Es decir, un panorama que ampara el intrusismo en el sector para después sacar el látigo contra la oferta de alojamiento reglada que cumple con todas sus obligaciones.

Más les valdría a algunos de nuestros dirigentes en emplearse a fondo en las Cortes para que el Turismo deje de ser la Cenicienta de los presupuestos en lugar de trabajar por implantar tasas recaudatorias en un sector que ha de mirar hasta el último grano de arroz del buffet para que salgan las cuentas. Pero no, prefieren que los municipios expriman más todavía a las empresas en vez de jugar de la mano y que sus beneficios reviertan en el destino y su comunidad. Ese debería ser el modelo. Y ahí están los datos.

Los denominados gastos impropios de los ayuntamientos representan un sobreesfuerzo del 16% sobre el presupuesto ordinario de los municipios turísticos, y durante la pandemia del covid, sin turismo, crecieron hasta el 20% debido a las necesidades extraordinarias provocadas por la crisis. Un ejemplo, Benidorm recibe al año unos 400.000 euros de Turisme y, de momento, deberá esperar a que el Estado le gire los fondos que le corresponden de la partida por estar reconocido como municipio turístico español con una población censada de unos 70.000 habitantes.

La pandemia no solo disparó los gastos, sino que en la ciudad siguieron viviendo 130.000 vecinos, aunque sigan empadronados en Madrid, Albacete, Bilbao o Manchester. Una coyuntura común que pone contras las cuerdas de manera proporcional a ayuntamientos de menor tamaño como sucede, entre otros muchos, en Xàbia, Calp, Torrevieja, El Campello, Altea, Guardamar o incluso en grandes como Alicante y Elche, a lo que también afecta. Insostenible.

Los municipios turísticos tienen un problema que no se soluciona con una tasa que no ha solucionado nada en Cataluña ni en Baleares, únicas comunidades autónomas a las que parecen mirar los socios botánicos de Puig que, además, se han permitido la licencia, incluso, de avanzar cuál sería el destino de lo recaudado: vivienda para jóvenes. Perfecto, pero ¿por qué lo tienen que pagar hoteles y apartamentos?

Con la tasa turística perjudicando ya la comercialización de las plazas hoteleras, y eso que ni está en vigor, resulta curioso que los promotores del impuesto no muevan un labio para denunciar otros problemas que afectan directamente al sector como se demostró la pasada Semana Santa en la ciudad de Alicante y otras ciudades. Calles cortadas sin señalización, playas llenas de suciedad o camiones de reparto obstruyendo la entrada de los hoteles y obligando a los turistas a hacer equilibrios.

Cuando se hizo pública la denuncia de los hoteleros en pleno Martes Santo, me acordé de una visita a Sevilla en plena canícula veraniega. El hotel estaba en una calle que solo era de salida. ¿Cómo entrar? Eran las tres de la tarde y 40 grados a la sombra. Ni un alma. De repente apareció un chaval en bici. Le pregunté por la forma de llegar. Entre usted en dirección prohibida. ¿Y si aparece un municipal? Su respuesta: ¿Usted cree que va a venir algún policía con la que está cayendo? Un hotel ubicado en una calle a la que no se podía entrar. No tardaremos en verlo en Alicante. Por muy buenas palabras del concejal o concejala de turno, más preocupados por brillar en las procesiones incluso por encima de las propias procesiones. Facilidades, las mínimas. Impuestos y tasas. Todas las que se puedan imaginar y alguna más. Y encima, sus promotores se atreven a proclamar que lo recaudado no irá para mejorar la escena turística, sino para vivienda social. Acceso a un techo. Por supuesto, para eso ya existe una conselleria propia ¿o no?.

Y la penúltima. Lo que ya sería tremendo es que Ximo Puig se quedará, por culpa de la la tasa, sin su gran embajador turístico: Francesc Colomer, que esta semana ha lanzado un primer aviso sobre futuro amagando con una posible dimisión. Además de competente es también amigo del jefe del Consell. Vaya papeleta.