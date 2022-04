Serie de artificios en ‘Un secreto a voces’

Un secreto a voces

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

*½

Autor y dirección: Álvaro Carrero

Producción: La Cochera

Arranca bien con dos amigos que se reúnen después del confinamiento. Uno es temeroso y el otro, más despreocupado. Pero la cuestión fundamental no es esa, sino saber guardar un secreto. Lo peor de no saber guardarlo es informar mal. Y surgen los bulos o las falsas noticias que provocan daños colaterales. Un tema muy vivo en asuntos de la vida política y de algunos medios sensacionalistas de comunicación. Eso sí, bienvenido sea, en nuestra realidad, descubrir escándalos o corrupciones en favor del interés público, que no es el caso de esta obra de enredo, la cual pretende mostrar un conflicto para entretener y divertir a la mayoría.

¿Este es el cóctel explosivo con la complejidad de cuatro personajes llevados al límite en «Un secreto a voces»? No es la comedia palaciega «El secreto a voces», de Calderón. Es un artificio de andar por casa, sin pies ni cabeza. Un viaje a ninguna parte, que no tiene desarrollo ni sentido. Ni la menor credibilidad en conjunto. Que busca la risa fácil de muchos espectadores ante las escenas escritas y dirigidas por Álvaro Carrero y el proceder de los malagueños Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Miguel Ángel Martín y Noemi Ruíz en el espectáculo de La Cochera Producciones.

Naturalmente, cada uno es muy libre de reír con lo que quiera o como guste. Pero la conclusión, sin cargar las tintas aunque lo parezca, no cambia, a pesar de ciertos ánimos actorales que intentan ofrecer un poco de convicción en medio de peripecias ridículas y forzadas.

Puyol es un actor con frescura y naturalidad aun dentro del despropósito generalizado. Martín, buen cómico, pone lo mejor dentro de las circunstancias descritas. Respecto a los papeles femeninos, no son los más afortunados. Sobre todo el de Ruíz con sus constantes aspavientos. Tienen capacidad para empresas mejores.

No contaremos el secreto. Lo guardamos bajo la alfombra. Ahora bien, el misterio tiene una resolución ingenua, de acuerdo con los demás factores teatrales. La amistad triunfa en el coliseo alicantino. Y tan felices.