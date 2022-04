Historietas españolas

Visitó Félix Bolaños, el pasado día 24, el Palau de la Generalitat, provisto de un sifón que pudo sofocar algunas llamas por el espionaje con los programas informáticos Pegasus y Candiru. Hubo un duelo, sin pistolas ni móviles, entre la consejera Laura Vilagrà y el ministro de la Presidencia. La palabra de ambos como únicas armas, frente a frente, y la visible desconfianza del Gobierno catalán. Cada uno en un extremo de la mesa (no en el sofá), marcando distancias y defendiendo Bolaños el poder de la conversación en la era digital, según el libro de Sherry Turkle, que mostró él y posteriormente lo entregó a ella, quien no ha quedado nada satisfecha tras la reunión.

El presunto espionaje a activistas y figuras del independentismo (también fuera de España), a periodistas y abogados, es un asunto que puede producir un incendio mayor y explotar en las manos de Pedro Sánchez. ¿Los ministros del PSOE lo han permitido, como dice Oriol Junqueras? ¿Organismos vinculados al Estado? De entrada, el papel de víctima no le viene mal al Govern para subirse a las barbas del Ejecutivo central y amenazar con no seguir apoyándolo, justamente lo que ciertas fuerzas buscan.

Bolaños propone un control interno en el CNI, a petición de este organismo, a fin de analizar ese asunto con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. ¿Se ha puesto en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales? Es decir, más crisis por si hubiese pocas. La ciberseguridad protagoniza el caso del espionaje a separatistas y la filtración de los audios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hecho denunciado, y del jugador Gerard Piqué. El derecho a la privacidad está en jaque, y otra cosa es que esto último, unas conversaciones no muy decorosas, ponga o no en evidencia alguna clase de delito. Incluso, la ministra Yolanda Díaz teme que la puedan espiar cuando habla por teléfono. «Los hechos que conocemos no son soportables en una sociedad democrática», ha dicho. No. No se puede normalizar ningún escándalo.

Si hablamos de tramas de espionaje vean a la excúpula de Interior, que irá a juicio con Jorge Fernández Díaz en cabeza por el operativo policial para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, material relacionado con la caja B del partido y beneficiar a este. ¿Recuerdan la operación Kitchen? O sea que el fango de diversa especie no deja de existir. Ya lo ven. Grandes historietas con diferentes episodios al estilo de Mortadelo y Filemón. No olviden que las tramas de esta índole han estado presentes durante años en las luchas internas por el poder del PP de la Comunidad de Madrid.

Ciñéndonos al llamado «Catalangate», requiere explicaciones rigurosas y depuración de responsabilidades si se observa que se ha podido vulnerar la legalidad. Muy distinto es que Pegasus se utilice oficialmente en la interceptación de comunicaciones para la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Las escuchas comenzaron en 2017, siendo presidente Rajoy, y las hay documentadas en 2020, bajo la presidencia de Sánchez. Todo atado y bien atado y amparándose en que las escuchas a los independistas han tenido el aval judicial. Ahora, el centro canadiense Citizen Lab ha revelado el espionaje. Las consecuencias institucionales, políticas y judiciales están servidas. Una nueva pelota en el tejado del Gobierno de Sánchez, el presidente que no para de despejar balones. Y otra turbiedad más en un panorama muy revuelto de por sí.