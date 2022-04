La fortaleza ante las adversidades

En un mundo cada vez más complejo y donde las adversidades se van multiplicando cada semana, cada mes y cada año, parece que el ser humano tiende a rearmarse y hacerse fuerte para luchar cada vez con más dureza y fuerza frente a las mismas.

Suele decirse que cuando uno está relajado no se actúa con el mismo grado de tensión que cuando se debe estar alerta ante cualquier situación que pueda modificar el funcionamiento personal y/o colectivo. Y que es preciso también estar preparado ante las adversidades que, no relajado en un estado de casi permanente hibernación, como si los días pasaran sin más agobios y sin sorpresas. Ni negativas. Ni positivas.

Sin embargo, el COVID, la guerra, la inflación, las subidas de servicios elementales como la luz, los combustibles etcétera, están poniendo en jaque, y, por ello, en alerta, a la humanidad, que debe buscar líneas de salida a tanto problema, lo que requiere de un esfuerzo individual y colectivo para afrontar tanta adversidad. Y es que, en ocasiones, estas han venido de forma aislada y nos concentrábamos en afrontarlas de una en una. Y con tiempo para ello. Pero ahora no. Cuando estás asimilando un problema los medios de comunicación ya te están alertando del siguiente, a lo que tampoco estábamos acostumbrados. Los problemas que está viviendo la sociedad lo son de forma acumulativa. No te dejan ni respirar.

Toda esta situación también ha provocado disfunciones en la salud, ya que tampoco es posible afrontar tanta adversidad junta, y, sobre todo, la preocupación por el futuro, al no saber dónde nos llevará todo esto, y si existe por algún sitio alguna mente lúcida que empiece a dar soluciones eficaces y efectivas a tanto problema que se va acumulando en nuestras mesas.

De todos modos, como decimos, si bien es cierto que todo lo que está ocurriendo nos pone en alerta y activa nuestras mayores líneas defensivas y de supervivencia para poder salir de cada uno de los problemas con éxito, también lo es que no todo el mundo reacciona de la misma manera. Y hay personas a las que les puede costar afrontar un mundo lleno de adversidades y problemas; de ahí, que en este terreno tengamos que prestar especial atención a quien lo esté pasando mal, incluso mentalmente, y le cueste superar tanto problema que nos ha venido todo de golpe y casi sin esperarlo. Porque, en realidad, allá por marzo de 2020 nadie se esperaba que los dos próximos años, (esperemos que sea solo eso y se arregle pronto todo) iban a ser tan duros y con tanta noticia negativa.

Por ello, las personas y las sociedades se refuerzan de la costumbre de hacerse fuertes cuando alguien pretende hacerles daño y se revuelven para hacer frente a la adversidad. Pero no es fácil, porque, en ocasiones, el cuerpo y la mente pueden estar ya muy desgastados ante tanto mal y tantos problemas. Por eso, el frente es doble acerca de poder ayudar a quien no pueda más y apoyarle en estos momentos de dificultades, y que cuantos más se pongan en el lado de buscar mecanismos de coherencia, de encontrar ideas que busquen la paz y el consenso, huyendo de enfrentamientos estériles, se podrá encontrar el camino de la paz y la concordia que permita el relanzamiento de la economía y que el objetivo individual y común sea buscar el progreso personal y colectivo, en lugar de hacerlo solo en lo primero, olvidando que se vive en sociedad y que los objetivos de mejora son los de todos y en un clima de paz, de apoyos mutuos y no de confrontación, de odio, de envidias y de buscar donde puedo hacerle más daño al que piensa de forma distinta.

La sociedad, o parte de ella, se ha acostumbrado a enriquecerse de los enfrentamientos, a crear y buscarse enemigos unos con otros, en lugar de buscar la amistad y la ayuda en los demás. Se está cargando de odio, como una de las mayores razones de peso encontradas ante tanta adversidad existente, porque el odio al diferente desencadena muchas de las situaciones que ahora se están produciendo. Y son muchos los que buscan el enfrentamiento y no la unión.

Con todo ello, la búsqueda por encontrar soluciones es lo que debe llevar a encontrar el camino más corto, porque parece que la sociedad siga empeñada en buscar el más largo y lleno de baches y adversidades.

En cualquier caso, hay que hacerse fuertes ante todo lo que está pasando y tomar la firme decisión de que de esta se saldrá con el esfuerzo colectivo de mirar por el objetivo común.