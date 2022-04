À punt en Orihuela

Mucho se habla de la política oriolana y nada, al menos que salpique más allá de la Vega Baja, acerca de lo que les pareció a los habitantes de aquella tierra el paso de À Punt por sus calles la noche del Jueves Santo, en una retransmisión compartida con Alicante, Gandía y Almassora.

No se conformaron los responsables de la televisión autonómica con comentar la procesión del Silencio de Orihuela en valenciano, sino que además se empeñaron en rotularla en la misma lengua. Haciendo que viésemos en pantalla sobretítulos imposibles como Col.legi de Sant Doménec. Adivinen a cuál se referían.

Al obrar así, de esta forma mecánica, los que mandan en la televisión autonómica pública no se dan cuenta de que se están cargando de un plumazo, no sólo la lengua de un pueblo, sino también un habla particular, riquísima en matices. Es decir, están desconectando de la audiencia con la que pretenden conectar por partida doble. Nada de eso interesa en À Punt, a diferencia de lo que intenta captar Alfonso de la Cruz en la vecina televisión pública murciana desde hace muchos años. Con suma pulcritud.

Si fuese alcalde de cualquiera de nuestras localidades castellanohablantes, declinaría amablemente la presencia de À Punt los días grandes hasta tanto decidiesen aplicar un tanto de cordura, empleando la lengua de la ciudad anfitriona. La difusión de su señal es exigua, luego no se desplazan más que para autopromocionarse. Entradas como las de Elda, ¿Saix? o Villena chirriarían, y de qué modo, narradas en una lengua que no sea el castellano. Desde 1989 en que nació Canal 9 no se dignaron a transmitir ninguna. Tal como obran a fecha de hoy, no hay ninguna prisa.