Sara Mago, ¡qué gran pintora!

La historia de la televisión está llena de anécdotas. Algunas se encuentran documentadas y otras, ya sea por la actualización de los archivos o por una oportuna orden de borrado, permanecen tan solo en la memoria colectiva. En cualquier caso, unas y otras siempre regresan. Y lo hacen en los momentos más inesperados. En una comida familiar, en la barra del bar de la esquina o en una tertulia de las que hoy en día inundan la programación.

Es cierto que el paso de los años erosiona la memoria. Y claro, esto unido a la originalidad de los españoles cuando se trata de bromear, provoca que una simple anécdota no demasiado graciosa en el momento en que tuvo lugar se convierta en una colosal carcajada. La exageración de lo sucedido es siempre consustancial a cualquier historia, de modo que, poco a poco, los juglares contemporáneos van transfigurando la realidad hasta convertirla en algo que, si bien no fue exactamente lo que aconteció, resulta mucho más divertido en el momento de relatarlo.

Ahora bien, los relatos nos enseñan cosas. Nos dan veladas lecciones que, tras la necesaria reflexión y, si tenemos suerte, mediante su asimilación, podemos emplear en nuestro cotidiano día a día. Por ejemplo, la fábula de la cigarra y la hormiga; la holgazanería contra el trabajo duro y el esfuerzo.

La que contaremos hoy, sin embargo, no trata sobre simpáticos animalillos, sino sobre personajes públicos que, a través de sus declaraciones, ponen de manifiesto los déficits culturales que caracterizan nuestra sociedad.

Corría el año 1997 y la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, era, por consecuencia de la naturaleza, más joven que ahora. Joven e inexperta, según la práctica totalidad de quienes intervenían en los medios por aquel entonces. Así pues, a algún malandrín periodista se le ocurrió formularle una pregunta que acabase por demostrar lo que, al parecer, era ya conocido, que la señora ministra no era demasiado ducha en cuestiones culturales.

Sucedió en Caiga quien caiga, el mítico programa emitido en Telecinco y protagonizado por El Gran Wyoming, junto a Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. Un día, cuando uno de los “hombres de negro” se encontraba con su micrófono y su cámara, apareció por su lado la Sra. Aguirre. Y como no podía desaprovechar esa oportunidad, el periodista le preguntó qué opinión le merecía Saramago. La ministra, segura de sí misma, respondió: “Sara Mago, ¡qué gran pintora!”.

Obviamente las carcajadas fueron inmediatas y retumbaron por todo el país. La Sra. Aguirre había confundido al célebre escritor portugués José Saramago por una inexistente pintora llamada Sara y apellidada Mago.

La ministra de Cultura, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en la ministra de Incultura. Una persona o, mejor dicho, un cargo público sin autoridad moral para exigir a los estudiantes españoles que renunciasen a salir de copas los sábados por la noche para dedicarse al estudio de los clásicos. Si la Sra. Aguirre, a pesar de no conocer la diferencia entre un libro y un óleo, había llegado a ministra, cualquiera podía hacerlo. No importaba si Juanito Pérez sabía distinguir un tomate de una pera. Si estaba en el momento adecuado en el lugar correcto podía llegar a ministro de Agricultura.

Y así ha sucedido hasta nuestros días. La educación ha pasado a un segundo plano y, en ocasiones, hasta a un tercero simplemente porque ha dejado de ser necesaria para alcanzar una determinada posición. Ya no importan las enseñanzas del ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha ni los versos de Lope de Vega. A pocos interesan ya los Episodios Nacionales de Galdós o las reflexiones de Ortega y Gasset.

Ahora el reconocimiento público se obtiene mediante la cirugía plástica y/o vociferando en cualquier plató, ya sea televisivo o institucional. El contenido del mensaje es intrascendente. De hecho, la mayoría de los discursos carece de él. Son tan solo unas ramplonas sucesiones de lugares comunes que, más que invitar a la reflexión, nos empujan al precipicio de la desidia.

Solo asumiendo esta triste realidad podremos entender el porqué ya no de la última ley de educación, sino de la inmensa mayoría de las recientes. Se ha eliminado la filosofía en la educación secundaria. Es cierto. Como también han desaparecido de los programas de bachillerato las obras de grandes pensadores.

Pero no nos engañemos. En el mundo actual, la filosofía, al igual que la literatura o la historia, no sirven para nada. Nadie habla de ellas en su vida cotidiana. No son económicamente rentables. No generan beneficios económicos ni a corto ni a largo plazo. Y no forman parte del contenido de ninguna entrevista profesional.

En resumen, en términos neoliberales, estudiar filosofía es una pérdida de tiempo y de dinero. Usted puede convertirse en una de las máximas autoridades del Estado sin haber leído un solo libro. Puede ocupar un escaño pensando que Sartre es una marca de jabón. Es lo que nos enseñan. Lo que nuestros jóvenes ven todos los días en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Dejemos de una vez de fingir sorpresa ante lo que ya conocemos y cambiemos de paradigma. Es la única solución.