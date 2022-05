La decisión de crear una nueva facultad

La aprobación de una nueva Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), ha generado contradictorias reacciones sociales, en todo caso comprensibles desde los sesgos que implican los diferentes criterios e intereses subyacentes. La decisión no solo afecta a la imagen y al presupuesto de las Universidades, sino al funcionamiento de los Hospitales públicos y sobre todo a la formación de nuestros futuros médicos, así como a la atención sanitaria de nuestros ciudadanos. El espectador atónito, más bien preocupado por las necesidades del día a día y que no puede interpretar adecuadamente las ráfagas argumentales que acompañan tal decisión, solo puede posicionarse reaccionando emocionalmente.

La creación de la UA en 1979 tras un largo y mantenido esfuerzo de la sociedad alicantina supuso un feliz logro colectivo para la Ciudad y para la Provincia. La apuesta rectoral por su Facultad de Medicina permitió que ésta pronto destacara por sus aportaciones científicas y asistenciales, así como por un exitoso y disruptivo Plan pedagógico. La falta de espacios para sus aspiraciones de crecimiento propició su desplazamiento al nuevo Campus de Sant Joan d’Alacant de la UA, quedando docentes y estudiantes privados del enriquecedor intercambio de ideas e intereses con los del resto de las Titulaciones.

En 1995 con el cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana tensiones personales confrontarían al nuevo Presidente del Consell con el entonces Rector de la UA, defensor en todo caso del principio de autonomía universitaria. En un contexto enrarecido el Consell decidió la creación de la Universidad de Elche, a la que se adscribiría la Facultad de Medicina de la UA y ello mediante la segregación administrativa de ésta. Decisión favorecida por varios Departamentos y por algunos -como quien suscribe-, que pensaban en el impulso al desarrollo sociocultural que ello podría producir en la sociedad ilicitana, como de hecho había generado la UA en Alicante.

La segregación supuso un desgarro emocional para toda la UA, no solo por su inédito origen, sino por sus consecuencias académicas. Un recurso interpuesto fue rechazado al considerar el Tribunal que la decisión “fue válida, pero no óptima, ya que se quebró el principio de lealtad institucional”.

La petición de la UA de una nueva Facultad de Medicina avalada por la ANECA llevaba seis años esperando la respuesta del Consell. Tras un retardo consciente y ya con respuestas preparadas, ha sido anunciada su decisión aportándose razones y datos desde una perspectiva generosa, aunque miope por localista. Ante la recuperación de la Facultad de Medicina es comprensible la satisfacción que la UA muestra y que comparten tanto los partidos políticos de la Ciudad, como entre otros las juntas municipales de vecinos.

De hecho, la Facultad de Medicina nunca estuvo en Elche, aunque sí siempre desde su segregación en el seno administrativo de la UMH de Elche, por lo que sus estudiantes mediante Convenio acuden a los Hospitales de Alicante, Sant Joan d’Alacant y Elche para asistir a prácticas. En este contexto, no es de extrañar, que la Delegación de Estudiantes manifieste su preocupación por el impacto en el desarrollo de unas prácticas hospitalarias compartidas, así como por su propio futuro profesional. Y es así mismo comprensible que Rector y Decano de Medicina de nuestra Universidad muestren su disconformidad con la decisión anunciada, al considerar que no responde a criterios académicos o científicos. Recuerdan además, que crear una nueva Facultad es mucho más costoso a corto y largo plazo, que aumentar el número de plazas en Facultades ya existentes, habida cuenta de que el Rector ya había propuesto aumentar en 80 las de la UMH de Elche.

No se pueden ignorar pertinentes estudios existentes de Instituciones como la Conferencia Nacional de Decanos, la Organización Médica Colegial, el Foro Profesión médica, el Colegio de Médicos de Alicante, el Consejo Estatal Estudiantes Medicina o los Sindicatos. Todas ellas vienen insistiendo en la importancia de una armoniosa coordinación con la Administración, para determinar el número real de médicos especialistas que requiere una atención sanitaria adecuada, dado que una alta demanda por esos estudios no es un buen criterio para ello. Queda documentado que, desde hace varias décadas España viene siendo uno de los países con más médicos por mil habitantes y como recoge la OCDE es el segundo en número de Facultades. En este escenario en la convocatoria MIR 2022 fueron admitidos 12.062 aspirantes para 8.188 plazas, con lo que casi cuatro mil no entraron.

Dicho número de plazas está en función del presupuesto anual asignado para ello y el nuevo paradigma tras la pandemia ha de pasar primero por aumentarlo, para igualar el número de plazas al de los aspirantes en función de las necesidades del País y de sus Comunidades Autónomas. El nuevo paradigma obliga además a una apuesta decisiva por la Atención primaria, priorizando la necesaria adecuación que desde hace años por diversos colectivos y asociaciones profesionales se viene reclamando.

Sin embargo, ante la realidad de un hecho consumado, con dos Facultades de Medicina tan cercanas y emparentadas, con los datos en la mano procede ya mismo efectuar un estudio sobre las previsibles consecuencias y los compromisos necesarios, para conseguir no el menor perjuicio, sino el mayor beneficio posible para nuestra Provincia. Consta la disposición intelectual de ambas Universidades para compartir conocimientos, hacer confluir intereses comunes y evitar competir inadecuadamente por asignaciones presupuestarias.

Pero sería bueno que en ello, no las dejaran solas y que desde el Consell alguien elaborase una -otra- “Guía de Perplejos”, marcando unos objetivos consensuables a los que tender. En ese sentido las Consellerías responsables podrían presentar un calendario de trabajo, que apuntase a un Grado compartido o doble, un objetivo hoy ya no tan difícil. Si además el Consell -en otra decisión política- retribuye al Ayuntamiento “aquellos 43 millones”, quedaría todo más estético.

Desde la calle empatizamos con nuestras dos Universidades, considerando que estamos ante un reto a la inteligencia social de los alicantinos, por lo que apostamos para que ambas Instituciones contribuyan, a que se sigan superando rancias actitudes provincianas.