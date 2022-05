Lo de Julia

Estaba Jordi Évole que no se lo creía. Se tenía que pellizcar a sí misma. Gracias, Julia Otero, por lo que me estás regalando. Un par de horas de televisión químicamente pura. Redonda. Sincera. Buena, bonita y barata. Homenajeando a un programa de hace treinta años, La luna, emitido, como no podía ser de otro modo, en La 1.

Paradójicamente, el mismo día se daban a conocer las cifras de audiencia del mes de abril, en las que TVE volvía a tocar fondo. Y es que la televisión pública, se mire por donde se mire, vive en una encrucijada de difícil solución. Por un lado, quiere audiencia, que le dé relevancia. Por otro, seguir prestando servicio público. Pero ni siquiera sus responsables parecen saber lo que significa eso. Jordi Évole, desde Cataluña, explica semana a semana cómo sería el tipo de programas que debían producirse en La 1: como este que revisitó La luna, que era de la casa, o como aquel que reunió a los protagonistas de Belle Epoque treinta años después de alzarse con el Óscar. Por el contrario, en un año no olímpico lo que han hecho es comprar los derechos de un Mundial como el de Qatar (más que cuestionado) por 35 millones de euros, aunque para ello haya que desmantelar programas como los dedicados al público juvenil que sigue el canal Playz. Espacios de calidad como el de María Casado les aterran cuando miran sus audiencias. En la actualidad, en el prime time de La 1 solamente queda como programa serio y de servicio público, Las claves del siglo XXI, que el último viernes 29, con un 4,5% fue superado en audiencia hasta por la película de La 2, que logró cien mil espectadores más. Su futuro en ese horario pende de un hilo.