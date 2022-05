Todos recordarán aquel anuncio en el que uno de los mejores atletas del momento intentaba recorrer los cien metros lisos con tacones. La potencia sin control no va a ninguna parte. Así ha ocurrido y sigue ocurriendo con los trenes cuando en cuanto llegan a nuestra provincia.

No se libró ni uno. Les sucedía a los Talgo, a los Altaria, a los Alvia y a los Euromed. ¿De qué le sirve su velocidad de crucero, que desde hace muchos años suele ser de 140 kilómetros por hora, cuando entran en nuestra provincia, y a partir de La Encina se encuentran con que la vía doble se convierte en vía única? Pues les sirve de muy poco.

Es triste ver a los Euromed parados en la estación de Monóvar esperando el cruce de turno. Lo he visto días y días, durante meses y años. Del mismo modo que desde el Euromed habrán visto mi tren parado esperando su paso en Agost, o quién sabe.

Como a cabezón no hay quien me gane, continúo yendo a Madrid en Media Distancia, trasbordando en Alcázar de San Juan. No me queda otra para evitar el AVE. Da gusto, de verdad, comprobar cómo estos trenes vuelan a 140 kilómetros por hora, más que suficiente, cuando atraviesan las tierras de Albacete y Ciudad Real. Sin embargo, ese mismo Media Distancia que podría resolver el trayecto de Villena a Alicante en media hora justa, no baja de 45 minutos, cuando no se acerca a la hora.

El problema son los cruces, los dichosos cruces. La vía única. El segundo problema, la parada obligada en la Universidad. Desde que se acerca a San Vicente hasta que llega a Alicante, el Media Distancia aminora la velocidad tanto que tarda casi 20 minutos en llegar a Alacant-Terminal.